Tras anuncio de Andrés Ojeda de que colorados votarán eutanasia, el sector de Pedro Bordaberry reafirmó la "libertad de acción"

Vamos Uruguay , sector que lidera el senador colorado Pedro Bordaberry , reafirmó la "libertad de acción" en torno al proyecto de eutanasia que se votará en el Parlamento, horas después de que el secretario general, Andrés Ojeda, anunciara que la colectividad acompañará, en su gran mayoría , la iniciativa .

El sector de Bordaberry emitió un comunicado en el que sostiene que los legisladores colorados " ejercerán su derecho y deber de votar conforme a su conciencia y a su leal saber y entender ".

Pero además aclaró que "en el día de la fecha el Partido Colorado, en su ámbito orgánico, no ha adoptado resolución alguna en apoyo ni en rechazo al mencionado proyecto de ley ".

"Vamos Uruguay reafirma su compromiso con la libertad de acción de sus legisladores y con el respeto a la diversidad de opiniones dentro de nuestro Partido, en el marco de los principios democráticos que nos inspiran", agrega el texto.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) colorado emitió una declaración este lunes en la que reconoció la labor del exdiputado Ope Pasquet en este tema, del cual fue el principal impulsor, y refirió a la "constatación" de que el proyecto a estudio del Parlamento (cuya votación está prevista para este martes en la Cámara de Diputados) "contará con el voto favorable de la amplia mayoría de la bancada de diputados".

El proyecto de ley que legaliza la eutanasia

El proyecto, aprobado en la Comisión de Salud de Diputados a mediados de julio, regula “el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir” y establece el proceso y las condiciones para que se pueda aplicar la eutanasia. El texto no contempla la posibilidad del suicidio asistido ni tampoco las modificaciones que había planteado el senador Bordaberry.

“Toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, o que como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles padezca sufrimientos que le resulten insoportables, en todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida, tiene derecho a que a su pedido y por el procedimiento establecido en la presente ley, se le practique la eutanasia para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad”, dice el artículo dos del texto votado.