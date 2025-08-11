Dólar
/ Nacional / VIOLENCIA

Tras muerte de dos hinchas de Nacional, Yamandú Orsi llamó a mantener una "discusión más profunda" sobre la violencia en el fútbol

Orsi además llamó a parar "con la manija" con la que "todos nosotros entramos a veces en esto que es tan pasional"

11 de agosto 2025 - 17:43hs
El presidente de la República, Yamandú Orsi

El presidente de la República, Yamandú Orsi

Foto: Inés Guimaraens

Posterior al clásico que enfrentó a Peñarol y Nacional, se desarrolló un altercado en Toledo donde un policía mató a dos hinchas de Nacional.

Este hecho entiende el presidente, se "toca" con el propio fútbol, debido a que lo que ocurrió tiene mucho que ver con la "pasión y la violencia" y también con otras cosas que "capaz" se les escapan.

Sobre la investigación del hecho, mencionó que es un tema "complejo" y aseguró que ya habló con el ministro del Interior, Carlos Negro.

En este sentido, sostuvo que el tema no solamente se vincula al Ministerio del Interior, sino que es necesario mantener una "discusión bastante más profunda" porque acá hay "otras cosas" que se conectan.

"Si pertenecen a algún colectivo o si no pertenecen, qué grado de vínculo pueden tener con áreas del crimen organizado", dijo en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).

Finalmente, Orsi llamó a parar "con la manija" con la que "todos nosotros entramos a veces en esto que es tan pasional".

Los incidentes del sábado y el video

Según el parte oficial, un grupo de personas, entre las que estaba un policía, se juntaron en Toledo para mirar el clásico del sábado. En el tejido de la casa estaba colgada una bandera de Peñarol.

Tras el partido y sobre las 17:18 en las calles Torres Quiroga y José Mateo Quiroga, un grupo de personas en moto llegaron a la casa, una de ellas con un arma de fuego en mano.

Avistado por el policía, este salió de la casa y con su arma de reglamento disparó y mató a dos personas.

En las últimas horas, y según informó Telemundo (Canal 12), se conoció un video de los hechos que muestra la llegada en motos del grupo de seis.

