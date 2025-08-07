"Fue un honor": gobernador de Santiago del Estero mantuvo una reunión con Orsi y agradeció la "hospitalidad"

El gobernador de la provincia argentina de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, mantuvo el pasado miércoles un encuentro con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y varias autoridades del Poder Ejecutivo.
A través de un posteo en redes sociales, Zamora consideró que fue “un honor compartir” con el mandatario. “Mi agradecimientos por la hospitalidad y la predisposición para estrechar lazos de amistad y vínculos comerciales, turísticos y culturales entre nuestra provincia y ese país hermano”, añadió el gobernador argentino.
Además de Orsi, en el encuentro estuvieron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; el canciller uruguayo, Mario Lubetkin y el embajador uruguayo en Argentina, Diego Cánepa.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GZamoraSDE/status/1953280788486558020&partner=&hide_thread=false
Zamora se encuentra en Montevideo para participar este jueves del evento organizado por El Observador, Smart Cities.