"Fue un honor": gobernador de Santiago del Estero mantuvo una reunión con Orsi y agradeció la "hospitalidad"

El gobernador de la provincia argentina de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, mantuvo el pasado miércoles un encuentro con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y varias autoridades del Poder Ejecutivo.

A través de un posteo en redes sociales, Zamora consideró que fue “un honor compartir” con el mandatario. “Mi agradecimientos por la hospitalidad y la predisposición para estrechar lazos de amistad y vínculos comerciales, turísticos y culturales entre nuestra provincia y ese país hermano”, añadió el gobernador argentino.

Además de Orsi, en el encuentro estuvieron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; el canciller uruguayo, Mario Lubetkin y el embajador uruguayo en Argentina, Diego Cánepa.

Zamora se encuentra en Montevideo para participar este jueves del evento organizado por El Observador, Smart Cities.