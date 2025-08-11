Escándalo con Donnarumma en Paris Saint-Germain a dos días de jugar ante Rodrigo Bentancur por la Supercopa de Europa: los motivos por los que no fue citado y le buscan salida

El fútbol francés atraviesa un escándalo por lo ocurrido con el arquero de Paris Saint-Germain, el italiano Gianluigi Donnarumma quien fue excluido de la convocatoria del equipo para la Supercopa de Europa frente a Tottenham Hotspur del uruguayo Rodrigo Bentancur a jugarse este miércoles a la hora 16 en Udine, Italia.

Según informó este lunes el diario deportivo L'Equipe, la decisión de no incluir al gran arquero italiano en el grupo que viajó a Italia para disputar el partido, constituye una señal inequívoca de que el club francés le cerró la puerta y lo instó a buscar un nuevo destino. Vale recordar que su contrato finaliza en 2026 y está muy lejos de renovar.

Gianluigi Donnarumma, hasta hace poco considerado uno de los pilares del equipo quedó fuera del primer desafío de la temporada.

La omisión del guardameta italiano no responde a una cuestión táctica puntual ni a una lesión, sino a una decisión institucional que, según el medio francés, deja claro el mensaje del PSG: el ciclo de Donnarumma en París ya terminó.

En su lugar, el técnico Luis Enrique optó por alinear desde el inicio a Lucas Chevalier, quien fue incorporado al plantel apenas la semana anterior.

El arquero fue uno de los protagonistas en la trayectoria del equipo durante la obtención de la Champions League, lo que hace aún más extraña su exclusión de la convocatoria para una final como la que tendrán ante el equipo de Rodrigo Bentancur.

Paris Saint-Germain estaría dispuesto a desprenderse del arquero por un precio considerablemente reducido y Manchester United puede ser su destino, según informó ESPN.