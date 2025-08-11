Video: el impresionante intento de gol de Luis Suárez desde mitad de la cancha que le sacó en la línea un golero que sonó para Peñarol; Inter Miami fue goleado en el derbi

El impresionante intento de gol de Luis Suárez desde mitad de la cancha

En un caliente derbi de Florida, el Orlando City aprovechó la ausencia de Lionel Messi para tumbar este domingo 4-1 al Inter Miami, de Luis Suárez , en el estreno de Rodrigo De Paul en la liga norteamericana (MLS).

El delantero colombiano Luis Muriel fue la estrella de la noche en el Inter&Co Stadium de Orlando con dos tantos en los minutos 2 y 50 mientras el argentino Martín Ojeda (58) y el croata Mario Pasalic (88) completaron la paliza.

El italiano Yannick Bright descontó para los visitantes en el minuto 5.

Una jugada de Luis Suárez se viralizó tras el partido . El 9 vio adelantado al golero rival, Pedro Gallese, quien fue uno de los nombres que sonó para Peñarol en el período de pases , y pateó desde el medio de la cancha, obligando al peruano a hacer un gran esfuerzo para que la pelota no entrara.

El argentino De Paul, flamante fichaje del equipo que entrena Javier Mascherano, jugó su primer partido en la MLS después de haberse estrenado con la camiseta rosa en tres partidos de la Leagues Cup.

El Inter acusó la ausencia por segundo juego seguido de Messi, al que Mascherano espera tener recuperado de su lesión muscular para los cuartos de final de la Leagues Cup del 20 de agosto frente al Tigres mexicano.

"Hoy hubo un solo equipo. No jugamos con la intensidad que se necesitaba este partido y nos superaron del primer al último minuto", lamentó El Jefecito en una conferencia de prensa en la que fue muy crítico con la actitud de sus jugadores.

ORLANDO, FLORIDA - AUGUST 10: Luis Suárez #9 of Inter Miami CF leaves the pitch after the first half during the MLS match between Orlando City and Inter Miami CF at Inter&Co Stadium on August 10, 2025 in Orlando, Florida. Rich Storry/Getty Images/AFP Rich Luis Suárez en el derbi Orlacdo City vs Inter Miami Foto: AFP

Estamos "muy dolidos y muy preocupados. Si realmente queremos competir este no es el camino", alertó el timonel argentino. "Como líder de este grupo me duele mucho dar la imagen que dimos hoy".

La derrota desciende un escalón a Miami hasta la sexta plaza de la Conferencia Este con 42 puntos. Las Garzas, sin embargo, han disputado tres partidos menos que el líder del sector, Philadelphia Union, que tiene 51 puntos.

Orlando, cuarto con 44 y también clasificado a las eliminatorias de la Leagues Cup, encarriló su triunfo a los 95 segundos de juego, cuando el veterano Muriel atravesó en carrera el corazón de la defensa visitante, recibió una precisa asistencia de Ojeda y batió por debajo de las piernas al arquero argentino Oscar Ustari.

Sólo tres minutos después Bright igualó el marcador con su primera diana con la camiseta de Miami, en una fulminante volea desde el borde del área.

ORLANDO, FLORIDA - AUGUST 10: The jersey of Luis Suárez #9 of Inter Miami CF is displayed in the dressing room prior to the NWSL match between Orlando City and Inter Miami CF at Inter&Co Stadium on August 10, 2025 in Orlando, Florida. Alex Menendez/Getty La camiseta de Luis Suárez Foto: AFP

Doblete del colombiano Muriel

Pasada la media hora, el partido se embarró con una sucesión de duras entradas y protestas que derivó en el que el árbitro mostrara hasta cinco tarjetas amarillas antes del descanso.

De Paul, que tuvo una gris actuación, probó fortuna con un disparo desviado desde fuera del área al inicio de la segunda mitad.

El duelo se decantó después del lado de Orlando con los tantos de Muriel, en una acción individual tras servicio de córner, y Ojeda, con un potente disparo al primer palo.

En el 67 el uruguayo Luis Suárez estuvo cerca de reducir la desventaja con un disparo desde el círculo central pero el peruano Pedro Gallese retrocedió a tiempo y despejó con una mano providencial.

ORLANDO, FLORIDA - AUGUST 10: Luis Suárez #9 of Inter Miami CF and Pedro Gallese #1 of Orlando City shake hands during the NWSL match between Orlando City and Inter Miami CF at Inter&Co Stadium on August 10, 2025 in Orlando, Florida. Rich Storry/Getty Ima El saludo de Suárez y Gallese Foto: AFP

La fiesta en Orlando fue completa cuando Mario Pasalic aprovechó la pasividad de la defensa del Inter para anotar el cuarto gol para la escuadra que dirige el colombiano Oscar Pareja.

En otros resultados de la jornada 26 de la MLS, el FC Cincinnati, segundo clasificado del Este, perdió 1-0 en su cancha frente al Charlotte con un solitario gol del marfileño Wilfried Zaha

En el minuto 85, la ex estrella del Crystal Palace aprovechó un rebote en el área local para conectar una vistosa volea que entró ajustada al primer palo.

Por su lado el New York Red Bulls, vigente subcampeón de la liga, venció 2-1 al Real Salt Lake con un doblete de Eric-Maxim Choupo-Moting.

El camerunés erró un penalti en el minuto 84 al lanzarlo a lo Panenka a las manos del arquero brasileño Rafael Cabral pero se redimió al marcar el tanto de la victoria, también de pena máxima, en el 90+9.

