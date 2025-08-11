La decisión que toma Nacional con Pablo Peirano este lunes: día de reuniones para definir la continuidad o no del entrenador

Nacional tendrá un lunes de decisiones luego de la dura derrota en el clásico ante Peñarol por 3-0 el pasado sábado en el Campeón del Siglo, por la segunda fecha del Torneo Clausura, resultado que dejó muy comprometida la continuidad del entrenador Pablo Peirano .

Luego del partido y de un domingo en el que el único que habló a la prensa fue el presidente tricolor, Ricardo Vairo, este lunes habrá reuniones por la mañana en la Ciudad Deportivo Los Céspedes.

Y luego, por la tarde en el Gran Parque Directiva, será la reunión directiva en la que se tomará una decisión con el DT: si sigue en el cargo o si es cesado.

"Cuando se sale de estas situaciones, hay que tomar decisiones rápidas. Veníamos con 14 o 15 partidos ganados, nueve puntos en la Anual que se redujeron a 6 por lo que ocurrió en la final del Torneo Intermedio. El partido de ayer era clave por esa diferencia, y hay que analizar las cosas que hay que cambiar. Este lunes de mañana nos reuniremos con ellos, los técnicos y los jugadores, y de tarde la directiva tomará una resolución", dijo Vairo este domingo.

Por la mañana, la reunión será con Vairo, el vicepresidente Flavio Perchman y el gerente deportivo Sebastián Eguren, con el cuerpo técnico que encabeza Peirano y sus asistentes, para conocer sus puntos de vista por lo ocurrido en el clásico.

Además, también habrá una charla de los directivos y Eguren con los futbolistas referentes del plantel para ver sus explicaciones del mal resultado.

Por la tarde y luego de las reuniones, Vairo y Perchman irán a la reunión de directiva, trasladarán lo que se dijo en las charlas y darán sus puntos de vista para definir qué hacen con el entrenador.

Lo que dijo Ricardo Vairo

"Tuvimos dos frustraciones grandes que fueron los clásicos, pero no queremos tomar ninguna decisión apresurada, sin hablar con todas las partes. Estamos dolidos y no se nos dio", dijo Vairo.

Al hablar de lo que más le preocupa, indicó que "empezaría por la parte técnica, pero en algunas partes del partido, creo que lo perdió más Nacional que lo ganó Peñarol. Hubo fallas importantes en defensa que en un clásico no pueden pasar. En algunos aspectos no tuvimos la solidez que necesitábamos para un clásico".

"Sigo pensando que tenemos el mejor plantel y seguimos punteros en la Tabla Anual, confió mucho en este plantel, pero debemos analizar las causas de este momento", indicó.

Según el presidente de Nacional, "como dirigente hay que ser muy frío y escuchar todas las partes. Me gusta ver el medio vaso lleno y hubo cosas muy positivas, pero también de las otras que hay que ver cómo cambiar".

Asimismo, habló del vicepresidente Flavio Perchman. "Flavio está golpeado como todos. Conociéndolo, fue un golpe muy duro que lo sintió y hoy lo hablaba con él. Lo apoyo totalmente y todas las decisiones que se toman se hacen con el mejor de los espíritus. Lo de ayer fue un golpe duro que hay que levantarse".

Consultado acerca de si le pedía disculpas a los hinchas, Vairo dijo: "No sé si corresponde, pero queremos pedirle disculpas a los hinchas de Nacional. Dirigentes y jugadores estamos dolidos y ahora si bien seguimos primeros en la Anual, las distancias se complicaron y quedamos 6 puntos abajo en el Clausura".

"Fue una noche dura como hincha, como presidente, no fue fácil", terminó.