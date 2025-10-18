Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 19 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció que el domingo 19 de octubre será un día claro y algo nuboso en gran parte del país, con heladas agrometeorológicas en alguna zona.

Las rachas de vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora en zonas costeras .

En la capital del país, la mañana estará clara y algo nubosa , con vientos de hasta 30 kilómetros por hora.

Para la tarde noche el cielo estará claro y algo nuboso, mientras los vientos ascenderán a rachas de hasta 50 kilómetros por hora . Las temperaturas en esta zona irán desde los 6 °C a los 20 °C .

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso. También habrá neblinas y bancos de niebla, junto a heladas agrometeorológicas. Los vientos serán de hasta 30 kilómetros por hora.

Para la tarde noche estará algo nuboso, períodos de nuboso y neblinas. Las rachas de viento ascenderán hasta 50 kilómetros por hora en zonas costeras. Las temperaturas en esta zona irán desde los 3 °C a los 21 °C.

Suroeste

En esta parte del país, durante la mañana clara y algo nubosa, con neblinas. Las rachas de viento serán de hasta 40 kilómetros por hora.

Para la tarde noche el cielo estará algo nuboso y período de nuboso. Las rachas de viento ascenderán hasta 50 kilómetros por hora en zonas costeras. Aquí las temperaturas rondarán entre los 5 °C y los 23 °C.

Centro sur

Durante la mañana estará claro y algo nuboso, con neblinas y heladas agrometeorológicas. Los vientos serán de hasta 30 kilómetros por hora.

Más tarde, el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso. Las rachas de viento ascenderán hasta 50 kilómetros por hora en zonas costeras. Las temperaturas rondarán entre los 3 °C y los 21 °C.

Norte

Para la mañana se espera un cielo claro y algo nuboso con períodos de nuboso. Además se esperan neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán de hasta 30 kilómetros por hora.

En la tarde noche estará algo nuboso con períodos de nuboso. Las rachas de viento ascenderán hasta 50 kilómetros por hora en el norte. Las temperaturas rondarán entre los 6 °C y los 21 °C.