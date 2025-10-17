Dólar
/ Nacional / CLIMA

"Un viernes lluvioso, un sábado que mejora y un domingo frío": Inumet pronosticó cómo estará este fin de semana en Uruguay

La meteoróloga de Inumet, Natalí Bentancor, dijo que este fin de semana "tiene de todo"

17 de octubre 2025 - 10:32hs
Tiempo Libre/ buen tiempo, clima, el tiempo, frio.
Foto: Leonardo Carreño

"Un viernes lluvioso, un sábado que mejora y un domingo frío". Con esa frase la meteoróloga Natalí Bentancor presentó el pronóstico extendido del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) sobre este fin de semana, que va del viernes 17 al domingo 19 de octubre, y tendrá condiciones tan distintas como fugaces.

La especialista dijo que este viernes será una jornada con "abundante nubosidad" y adelantó que "se esperan lluvias y tormentas aisladas", lo que quiere decir que "no se darán en forma simultánea en todo el territorio y habrá mejoras temporarias".

El sábado aún existirá la posibilidad de lluvias aisladas, pero "en el transcurso del día la nubosidad irá en disminución, principalmente en el Sur del Río Negro".

"Lo destacado de este día es que las temperaturas irán en descenso, por lo que en la tarde y la noche se espera que desciendan considerablemente con respecto al día anterior", advirtió.

El domingo, en tanto, amanecerá "muy frío" y las "temperaturas mínimas podrían ubicarse por debajo de los 5°C en las zonas del Centro y el Este del territorio". El cielo estará nuboso y algo nuboso en todo el país, pero no se prevén precipitaciones.

