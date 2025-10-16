Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 17 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció que el viernes 17 de octubre será un día nuboso en todo el país , con probables precipitaciones y tormentas en distintas zonas del Uruguay.

Las rachas de vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora en algunas partes.

En la capital del país, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con precipitaciones y probables tormentas . También se esperan neblinas y vientos de hasta 30 kilómetros por hora .

Para la tarde noche habrá una disminución de nubosidad con vientos de hasta 40 kilómetros por hora . Las temperaturas en esta zona irán desde los 13 °C a los 20 °C .

Este

En el este del Uruguay, la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. También se esperan neblinas, bancos de niebla y vientos de hasta 30 kilómetros por hora.

Para la tarde noche estará nuboso, cubierto y con neblinas. Además de rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Las temperaturas en esta zona irán desde los 10 °C a los 25 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará nubosa y cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas. Además se esperan neblinas con rachas de vientos de hasta 40 kilómetros por hora.

Para la tarde noche hay mejoras con un cielo nuboso y cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones. Las rachas de viento se mantendrán en hasta 40 kilómetros por hora. Aquí las temperaturas rondarán entre los 12 °C y los 26 °C.

Centro sur

Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. Además se esperan neblinas, bancos de niebla y también rachas de vientos de hasta 40 kilómetros por hora.

Más tarde, se espera un cielo nuboso y cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones. Las rachas de viento se mantendrán en hasta 40 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 11 °C y los 25 °C.

Norte

Para la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas. Además se esperan nieblas y neblinas, con vientos de hasta 30 kilómetros por hora.

En la tarde noche, estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas. Las rachas de vientos alcanzarán los 50 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 13 °C y los 27 °C.