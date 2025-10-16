Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 17 de octubre

La jornada en Montevideo se presentará con temperaturas que rondarán entre los 13 °C y los 20 °C, según el pronóstico de Inumet

16 de octubre 2025 - 21:49hs
Tormentas, el tiempo, el clima
Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el viernes 17 de octubre será un día nuboso en todo el país, con probables precipitaciones y tormentas en distintas zonas del Uruguay.

Las rachas de vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora en algunas partes.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital del país, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con precipitaciones y probables tormentas. También se esperan neblinas y vientos de hasta 30 kilómetros por hora.

Cielo nuboso a algo nuboso en el área metropolitana.
Para la tarde noche habrá una disminución de nubosidad con vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Las temperaturas en esta zona irán desde los 13 °C a los 20 °C.

Este

En el este del Uruguay, la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. También se esperan neblinas, bancos de niebla y vientos de hasta 30 kilómetros por hora.

Para la tarde noche estará nuboso, cubierto y con neblinas. Además de rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Las temperaturas en esta zona irán desde los 10 °C a los 25 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará nubosa y cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas. Además se esperan neblinas con rachas de vientos de hasta 40 kilómetros por hora.

Para la tarde noche hay mejoras con un cielo nuboso y cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones. Las rachas de viento se mantendrán en hasta 40 kilómetros por hora. Aquí las temperaturas rondarán entre los 12 °C y los 26 °C.

Centro sur

Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. Además se esperan neblinas, bancos de niebla y también rachas de vientos de hasta 40 kilómetros por hora.

Más tarde, se espera un cielo nuboso y cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones. Las rachas de viento se mantendrán en hasta 40 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 11 °C y los 25 °C.

Norte

Para la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas. Además se esperan nieblas y neblinas, con vientos de hasta 30 kilómetros por hora.

En la tarde noche, estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas. Las rachas de vientos alcanzarán los 50 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 13 °C y los 27 °C.

