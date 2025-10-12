Dólar
Compra 38,90 Venta 41,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
llovizna ligera
Lunes:
Mín  14°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / MAL TIEMPO

Caída de granizo, lluvias e intensa actividad eléctrica: las imágenes del temporal de este fin de semana

En diversas publicaciones en redes sociales se divulgaron la ocurrencia de varios fenómenos, entre ellos la formación de una supercelda o supercélula en Tacuarembó

12 de octubre 2025 - 9:54hs
Temporal (2)
Redes sociales

El sábado en la noche se registraron en Uruguay varios episodios de lluvias y tormentas que generaron caída de granizo y la formación de otros fenómenos en distintos puntos del país. El mal tiempo se extendió hasta la madrugada de este domingo, con el aviso de varias alertas meteorológicas.

Días atrás, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un pronóstico especial para la población ante la formación de "tormentas fuertes y muy fuertes" desde la tarde del sábado, hasta la madrugada del domingo.

Desde meteorología habían advertido por la formación de un ciclón sobre la provincia de Buenos Aires que, en su avance hacia el este, llegaría a Uruguay, generando "tormentas puntualmente fuertes y muy fuertes", rachas de viento e intensa actividad eléctrica y caída de granizo.

Más noticias
clima en uruguay hoy: lo que hay que saber segun inumet para este viernes 10 de octubre
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 10 de octubre

Inumet advierte por tormentas fuertes
CLIMA

Inumet emitió un aviso especial por tormentas "fuertes y muy fuertes" desde la tarde del sábado

Ante la formación del temporal previsto, el instituto emitió varias alertas de nivel naranja y amarillo en todo el Uruguay durante las últimas horas y varios usuarios de redes sociales compartieron fotos y videos de lo que dejó el fuerte clima.

Desde Inumet explicaron en las últimas horas que las advertencias fueron producto de la formación de una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable".

En diversas publicaciones, se divulgaron posteos con fuertes lluvias e intensa actividad eléctrica en todo el país, caída de granizo de importantes proporciones en varios departamentos y la formación de una supercelda o supercélula en Tacuarembó, en la zona de Paso Bonilla.

Este fenómeno, de acuerdo con el National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), un tipo de tormenta eléctrica de grandes proporciones que pueden generar "condiciones meteorológicas severas", entre ellas vientos fuertes o granizo de gran tamaño.

"Lo que distingue a una supercélula de todos los demás tipos de tormenta eléctrica es que contiene una corriente ascendente giratoria profunda y persistente llamada mesociclón. Si el entorno es favorable, las supercélulas pueden durar varias horas", explican.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Estacion_bcp/status/1977203557792464899&partner=&hide_thread=false
Embed

Otras imágenes del temporal de este fin de semana

Embed
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MatiMederosURU/status/1977197023779819726&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Estacion_bcp/status/1977200437481947375&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AficionadoMeteo/status/1977201443112456598&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AficionadoMeteo/status/1977189397767635238&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AficionadoMeteo/status/1977187388012351840&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nicodefreitas/status/1977197532137869645&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AficionadoMeteo/status/1977274756589404271&partner=&hide_thread=false

Temas:

granizo imágenes temporal lluvias Inumet

Seguí leyendo

Las más leídas

El festejo de Luis Suárez ante Palmeiras
ESTADOS UNIDOS

Mirá el golazo de Luis Suárez para Inter Miami con el que hizo historia y llegó a los 600 goles en su carrera; así se desglosan sus tantos en los clubes y en la selección uruguaya

La capital se vacía y eso trae riesgos: ¿qué barrios de Montevideo son prioritarios para repoblar?
POLÍTICAS PÚBLICAS

La capital se vacía y "eso trae riesgos": ¿qué barrios de Montevideo son prioritarios para repoblar?

Matías Arezo de Peñarol celebra su gol ante Miramar Misiones por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Miramar Misiones 2-2 Peñarol: un empate con sabor a derrota para el equipo de Diego Aguirre, pese a que igualó tras ir perdiendo 2-0 por el Torneo Clausura

Negocios fallidos, licitaciones sin efecto y cambios en el flujo de turistas: la historia detrás de tres hoteles abandonados en Uruguay
REAL ESTATE

Negocios fallidos, licitaciones sin efecto y cambios en el flujo de turistas: la historia detrás de tres hoteles abandonados en Uruguay

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos