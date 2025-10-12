Caída de granizo, lluvias e intensa actividad eléctrica: las imágenes del temporal de este fin de semana

El sábado en la noche se registraron en Uruguay varios episodios de lluvias y tormentas que generaron caída de granizo y la formación de otros fenómenos en distintos puntos del país. El mal tiempo se extendió hasta la madrugada de este domingo, con el aviso de varias alertas meteorológicas.

Días atrás, el Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió un pronóstico especial para la población ante la formación de "tormentas fuertes y muy fuertes" desde la tarde del sábado, hasta la madrugada del domingo.

Desde meteorología habían advertido por la formación de un ciclón sobre la provincia de Buenos Aires que, en su avance hacia el este, llegaría a Uruguay, generando "tormentas puntualmente fuertes y muy fuertes", rachas de viento e intensa actividad eléctrica y caída de granizo.

Ante la formación del temporal previsto, el instituto emitió varias alertas de nivel naranja y amarillo en todo el Uruguay durante las últimas horas y varios usuarios de redes sociales compartieron fotos y videos de lo que dejó el fuerte clima.

Desde Inumet explicaron en las últimas horas que las advertencias fueron producto de la formación de una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable".

En diversas publicaciones, se divulgaron posteos con fuertes lluvias e intensa actividad eléctrica en todo el país, caída de granizo de importantes proporciones en varios departamentos y la formación de una supercelda o supercélula en Tacuarembó, en la zona de Paso Bonilla.

Este fenómeno, de acuerdo con el National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), un tipo de tormenta eléctrica de grandes proporciones que pueden generar "condiciones meteorológicas severas", entre ellas vientos fuertes o granizo de gran tamaño.

"Lo que distingue a una supercélula de todos los demás tipos de tormenta eléctrica es que contiene una corriente ascendente giratoria profunda y persistente llamada mesociclón. Si el entorno es favorable, las supercélulas pueden durar varias horas", explican.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Estacion_bcp/status/1977203557792464899&partner=&hide_thread=false #Uruguay | Supercelda en Tacuarembo ciudad, esta tarde 16:30 Foto Elizabeth Rocha pic.twitter.com/OgdpBlwUXV — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) October 12, 2025

Otras imágenes del temporal de este fin de semana

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mati Mederos (@matimederos_uru)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MatiMederosURU/status/1977197023779819726&partner=&hide_thread=false Granizada de gran tamaño hace minutos en Ciudad de la Costa, Canelones

Foto de Jimenita pic.twitter.com/gKThSK2vVs — Mati Mederos (@MatiMederosURU) October 12, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Estacion_bcp/status/1977200437481947375&partner=&hide_thread=false Granizo en Pando, Canelones #Uruguay Video Silvina Ramos Viera pic.twitter.com/Gg1zKh4I5t — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) October 12, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AficionadoMeteo/status/1977201443112456598&partner=&hide_thread=false Punta del Este . Alexander Fedenok. pic.twitter.com/eqAM2lYWu4 — Matias Clima Meteo (@AficionadoMeteo) October 12, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AficionadoMeteo/status/1977189397767635238&partner=&hide_thread=false Noche de tormenta Colonia Del Sacramento, Colonia, Uruguay. P A B L O T E M E S. A través de @AficionadoMeteo !!! pic.twitter.com/L4Wavu5Acr — Matias Clima Meteo (@AficionadoMeteo) October 12, 2025