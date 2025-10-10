Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 10 de octubre

Este viernes 10 de octubre , el clima en Uruguay se caracterizará por cielos nubosos y temperaturas agradables durante la jornada, según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

En Montevideo y el Área Metropolitana , la temperatura mínima será de 10 °C por la mañana y alcanzará los 28 °C por la tarde . A lo largo del día, se espera que el cielo se mantenga mayormente nuboso, con períodos de mayor claridad en la tarde-noche. Los vientos serán del sector norte, con intensidades de 10 a 30 km/h, y ráfagas de hasta 40 km/h.

En el Este del país, las condiciones serán similares, con cielos nubosos y la presencia de nieblas y neblinas en la mañana. La temperatura mínima será de 9 °C, con un máximo de 28 °C por la tarde. Durante la tarde-noche, el cielo continuará nuboso, con neblinas dispersas. El viento será variable, del sector noroeste al noreste, con ráfagas de hasta 40 km/h.

En el Oeste, se esperan cielos nubosos durante la mañana, acompañados de nieblas. A medida que avance el día, el cielo alternará entre nuboso y algo nuboso, con algunos períodos de claridad. Las temperaturas oscilarán entre los 8 °C en la mañana y los 28 °C por la tarde. El viento será del norte, con ráfagas de hasta 40 km/h.

Finalmente, en el Norte del país, las condiciones también serán de cielos algo nubosos y nubosos, con presencia de neblinas en la mañana. La temperatura mínima será de 9 °C y la máxima de 29 °C. Durante la tarde y la noche, se esperan períodos de cielo claro, con vientos del noreste de 10 a 30 km/h, y ráfagas de hasta 40 km/h.

El pronóstico de meteorólogos para el fin de semana

Meteorólogos consultados por El Observador prevén días calurosos hasta el sábado, con máximas de hasta 29°C en Montevideo. Este viernes, las temperaturas estarán entre los 26°C y 28°C, mientras que el sábado descenderán a 26°C y los cielos comenzarán a nublarse. A partir de la noche del sábado, un sistema de baja presión provocará lluvias y tormentas en todo el país, con precipitaciones que continuarán hasta el domingo.

El mal tiempo se disipará gradualmente el lunes, con temperaturas entre 18°C y 19°C, pero los vientos seguirán intensos, alcanzando ráfagas de entre 40 y 60 km/h en las zonas costeras. El calor persistirá hasta el sábado, cuando las máximas en Montevideo llegarán a 29°C, con altos niveles de humedad y la posibilidad de tormentas fuertes, especialmente en el oeste del país.

A partir del lunes, se espera una mejora gradual del clima, con un ascenso de las temperaturas y un respiro en los fines de semana con mal tiempo.