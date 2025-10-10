"La verdad es que no debemos estar en Uruguay": la fuerte crítica de Carlos Slim al mercado de las telecomunicaciones local

El magnate mexicano Carlos Slim, presidente de América Móvil, empresa dueña de Claro, criticó el mercado de telefonía móvil en Uruguay, al asegurar que “las telecomunicaciones son del gobierno” y que su empresa “no debería estar” en el país.

Entrevistado por el podcast “Cracks” del Youtuber Oso Trava, Slim, una de las 20 personas más ricas del mundo, analizó el proceso por el cual la empresa compró Telmex en México, cómo negoció con otros gigantes y con el gobierno mexicano.

Al hablar de las relaciones con los gobiernos de América, el periodista le hizo mención al caso uruguayo, en particular críticas que le hizo el expresidente José Mujica. “Al revés, primero me saludó muy afectuoso, tuve la oportunidad de platicar en un viaje con él a Uruguay”, dijo, antes de anunciar que volverá al país.

“La verdad es que no debemos estar en Uruguay”, agregó. “Porque en Uruguay las telecomunicaciones son del gobierno y no te dan permiso de nada. No sé para qué lo abrieron. No te dan permisos de televisión de paga, no te dan permiso de tal cosa. Uruguay controla las telecomunicaciones, no sé qué participación tenga pero muy alta. No está abierto a la competencia”.

Claro es tercero en el mercado móvil de Uruguay, según los datos a fines de 2024 de URSEC. En servicios móviles tiene el 16% del mercado (1.192.804), contra 22% de Movistar (1.623.841) y 62% de Antel (4.414.264), mientras que en suscripciones a telefonía móvil tiene el 22% del mercado, contra el 29% de Movistar y 49% de Antel.

Slim y Mujica

La referencia a Mujica fue por una declaración en 2014 sobre la regulación del mercado: “Parece que cualquier cosa que sea regular es un pecado mortal. Yo pienso exactamente al revés. Los tiburones de afuera, si esto no se regula, nos terminan tragando. Porque estas familias, que tienen el privilegio, tampoco son eternas. Yo sé lo que hacen los herederos. Está bien que hay que tener libertad de prensa, pero lo que no hay que tener es el monopolio”, dijo Mujica entrevistado por No Toquen Nada.

“Yo no quiero que Clarín, Globo o (Carlos) Slim se hagan dueños de las comunicaciones en Uruguay. Con estos (en referencia a los dueños de los canales uruguayos) me peleo, pero somos pocos y nos conocemos, es entre casa”, añadió el mandatario.

Evento de multimillonarios

Mujica tuvo otro encuentro con Slim, en un evento de multimillonarios que se realizó en Punta del Este en 2023. "Estuvimos con Slim en una conferencia hace poco con Lucía. Yo fui porque, como había sido presidente, me invitaron. ¿Sabe lo que me dijo Slim? Para que ande la economía hay que darle plata a los pobres”.

"Esa reunión la hicieron los millonarios de América, no había ningún uruguayo en Punta del Este. Fue el señor presidente (Lacalle Pou) en la noche y al otro día nos invitaron a los tres expresidentes. Es una reunión familiar donde hacen una especie de club una vez al año donde vienen con sus familiares los más ricos de América, y no había prensa ni nada. Después se fueron a comer a la bodega de Bulgheroni, y parece que todos los años hacen una reunión de esas que dura dos días en distintos lugares de América", dijo el mexicano.