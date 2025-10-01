Con el acuerdo entre Antel y Peñarol, el Campeón del Siglo se transforma en el primer estadio de un club uruguayo con tecnología 5G; mirá todos los detalles

Autoridades de Antel e Ignacio Ruglio en el acto de presentación de que Peñarol tenga en el Campeón del Siglo, el primer estadio con 5G

Antel y Peñarol cerraron en la jornada de este miércoles un acuerdo por el que a partir de ahora, el Estadio Campeón del Siglo tendrá tecnología 5G, transformándose así en el primer escenario deportivo de un club uruguayo que contará con ese adelanto.

En el evento desarrollado en la Torre de las Comunicaciones, estuvieron presentes el presidente y vicepresidente de Antel, Alejandro Paz y Pablo Álvarez, Ignacio Ruglio, titular aurinegro, y su vice, Eduardo Zaidensztat, en tanto que por Huawei Uruguay, el CEO Lucas Chen y el director de Relaciones Institucionales, Diego Rodríguez Beisso.

El presidente de Antel, Alejandro Paz, señaló que el proyecto está pensado para dar cobertura a todo el complejo y sus alrededores.

Informó que, detrás de este logro, hay un trabajo conjunto que se inició en 2023, desde su diseño hasta su habilitación, “con la instalación de más de 5 kilómetros de cable por todo el estadio y más de 30 tableros para conectar los equipos”.

Se instalaron más de 240 antenas: 82 en tribunas, 158 en la zona de palcos y 3 cubriendo los accesos al estadio.

El diseño fue realizado para tener una experiencia de usuario de excelencia, con buenas velocidades de descarga, bajos niveles de latencia y disponibilidad del servicio para la mayor cantidad de público posible.

La implementación de la tecnología móvil 5G en el Estadio Campeón del Siglo representa un salto cualitativo en la experiencia de los espectadores.

20250921 El Estadio Campeón del Siglo El Estadio Campeón del Siglo

Antes, durante los eventos masivos, el acceso a Internet y el envío de mensajes sufrían demoras constantes y frecuentes bloqueos debido a la saturación de la red.

Con la cobertura 5G, es posible garantizar conectividad simultánea para hasta 40.000 personas, ofreciendo mayor velocidad y estabilidad en la transmisión de datos para aquellos que cuentan con servicio Antel.

"Agradecemos a Antel por la inversión, por haber confiado en nosotros. Nos pone a otro nivel en cuanto a estadios, no solo siendo el primer estadio de un club de fútbol en Uruguay con esta tecnología, sino mirando más allá. Para nosotros este es un momento muy destacado y el hincha de Peñarol sin dudas lo va a valorar", expresó Ignacio Ruglio.