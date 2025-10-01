La increíble historia por la que Gregorio Pérez convenció al Cr. José Pedro Damiani, presidente de Peñarol en 1997, para contratar a Juan Carlos De Lima, tras caerse el pase de Diego Maradona

Juan Carlos De Lima falleció en Florida este miércoles a los 63 años, luego de haber logrado títulos trascendentes como la Copa Libertadores de América y la Copa Intercontinental con Nacional, y el segundo quinquenio del Campeonato Uruguayo con Peñarol.

Como informó Referí, se trató de un futbolista muy especial que dejó un grato recuerdo en los distintos clubes a los que defendió en su carrera, no solo en lo local, sino también en lo internacional.

Gregorio Pérez era el técnico de Peñarol en 1997 y tenía una gran espalda. Además, se llevaba notablemente bien con el presidente de ese entonces, el Cr. José Pedro Damiani.

Los aurinegros ese año iban por su segundo quinquenio, para superar a Nacional, su rival de todas las horas, que tenía -y por ahora tiene-, uno solo.

Gregorio Pérez contó cómo se dio la llegada de Juan Carlos De Lima a Peñarol, en un momento en el que se había caído la posible llegada de Diego Maradona a los aurinegros, algo que estaba trabajando Juan Pedro Damiani en Argentina.

"Me encontré con el contador (Damiani) en su estudio para ver qué podíamos hacer porque se terminaba el período de pases", contó Gregorio en el programa Hacha y Tiza.

Y prosiguió: "¡'Vio lo que pasó con Maradona (que no viene? ¡Qué lío tenemos! Juan (Pedro Damiani) lo está sufriendo en Buenos Aires. Imagínese la repercusión que iba a tener. Aparte, nos iba a dar platita, porque ya tenía arreglada una gira por China', me dijo el contador".

Y yo le contesté: "Tenemos que traer a otro jugador".

La respuesta del contador no se hizo esperar. Fiel a su estilo. "No puedo, no tenemos plata".

Pero el Cr. Damiani por las dudas preguntó. "¿Y a quién quiere traer?" Y Gregorio Pérez le contestó: "A Carlos De Lima".

A Damiani le cambió el rictus de la cara. "¿¡Cómo!? Estamos hablando de Maradona y usted me sale con De Lima. ¡Hace como ocho meses que no juega!".

Gregorio explicó: "Le di el teléfono y lo llamó. Al mediodía había consejo directivo y Damiani tenía que enfrentar a los dirigentes".

Damiani le dijo: "No lo desmerezco a De Lima, pero tengo que decirles a los dirigentes que no viene Maradona y que viene De Lima".

Y el extécnico de Peñarol termina con la anécdota: "Se reunió y luego me llamó con el parlante abierto para que los directivos me pudieran escuchar. 'Mire, Gregorio. Acá hay resistencia (entre los dirigentes), pero usted pidió a De Lima y hay mucha gente que no entiende esto de Maradona-De Lima'".

Allí Gregorio tiró toda su experiencia para que lo contrataran con gran connivencia con Damiani: "Dígale a los dirigentes que quiero sí o sí a De Lima en Los Aromos a las 15.30. Y así se dio el pase".

Finalmente, De Lima sería decisivo en Peñarol para poder ganar el segundo quinquenio, con goles trascendentes.