La decisión que tomó el consejo directivo de Peñarol respecto a la deuda de US$ 5.000.000 que tiene Tenfield por el Estadio Campeón del Siglo

El consejo directivo de Peñarol se reunió en la nochecita de este martes en la sede del Palacio Cr. Gastón Guelfi y tomó una importante decisión respecto a la deuda que mantiene la empresa Tenfield SA con el club por la construcción del Estadio Campeón del Siglo.

Los dirigentes aurinegros aprovecharon en el inicio de la sesión para celebrar con un pequeño brindis los 134 años de la institución.

No obstante, luego tomaron una determinación relevante respecto a la deuda que mantiene Tenfield con el club que asciende a US$ 5.000.000 desde 2015.

El consejo directivo de Peñarol decidió que contratará los servicios de un estudio jurídico con la intención de comenzar de manera formal las gestiones de cobro correspondientes frente a Tenfield, según indicó un dirigente del club en la noche de este martes a Referí.

A su vez, añadió que dicha resolución fue tomada por unanimidad.

Por otra parte, se estableció un plazo de 30 días para llevar adelante estas negociaciones entre las dos partes.

En caso de que en ese lapso, las diferencias continúen, Peñarol comenzará con acciones legales contra la empresa televisiva.

Cabe recordar que como informó Referí el pasado 28 de mayo, Tenfield le debe a Peñarol US$ 4.900.000 por el acuerdo al que llegaron ambos en 2016 cuando se comenzó con la construcción del Estadio Campeón del Siglo.

Como también se consignó en su momento, la empresa debía pagarle a los aurinegros 10 cuotas de US$ 700 mil cada una y abonó solo dos de ellas. Luego Peñarol no percibió el resto del dinero.