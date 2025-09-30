Selección uruguaya: se confirmaron los horarios matutinos de los próximos amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán del 10 y 13 de octubre; mirá los detalles y TV

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa confirmó los horarios de sus próximos amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán, del 10 y 13 de octubre, respectivamente, que se jugarán en Malasia por Fecha FIFA.

La selección uruguaya que jugó contra Chile en Santiago por Eliminatorias

20250909 La selección uruguaya que jugó contra Chile en Santiago por Eliminatorias

El primer amistoso de Uruguay en Malasia será ante República Dominicana el viernes 10 de octubre.

El partido se jugará a la hora 09:45 de Uruguay y se disputará en el Estadio Nacional Bukit Jalil de Kuala Lumpur.

¿Cuándo juegan Uruguay vs Uzbekistán?

El segundo amistoso, Uruguay vs Uzbekistán, se jugará el lunes 13 de octubre en el Estadio Hang Jebat de la ciudad de Malacca.

El encuentro también comenzará a la hora 09:45 de Uruguay.

¿Por dónde ver los amistosos Uruguay vs República Dominicana y Uruguay vs Uzbekistán?

Ambos partidos son anunciados por AUF TV.

Los convocados de República Dominicana

La selección dominicana de fútbol se enfrentará con la de Uruguay en un amistoso el 10 de octubre próximo en el National Stadium Bukit Jalil, en Kuala Lumpur, Malasia, informó este lunes la gerencia del equipo quisqueyano.

El argentino Marcelo Neveleff, seleccionador del equipo dominicano, convocó a 26 jugadores entre los que destacan Heinz Morschell, Noah Dollenmayer, Jimmy Kaparoos y Edison Azcona, quienes fueron figuras en la Copa Oro y que se perdieron el juego ante Jordania, el pasado 9 de septiembre en Amán, por compromisos con sus respectivos clubes, agregó la información.

También regresa a una convocatoria el golero Noam Bauman, quien participó en los amistosos ante Aruba y Perú en marzo del año pasado.

Pellistri entró y complicó a Junior Firpo

La plantilla volverá a contar con el defensa Júnior Firpo, del Betis español, su figura de mayor nivel desde hace varios años.

República Dominicana enfrentará a otra selección mundialista por segunda Fecha FIFA consecutiva, "en medio de las dificultades para conseguir rivales de alto nivel a los que se les pueda sacar el mayor provecho", según dice en el comunicado.

Los convocados por 'el Ruso' Neveleff son:

Guardametas: Xavi Valdez (Nashville-USA), Noam Baumann (Sagamihara-JAP) y Miguel Lloyd (Cibao).

Defensas: Joao Urbáez (Flamurtari Vlorë-ALB), Marlon Mena (Parma-ITA), Jimmy Kaparos (Patro Eidsen-BEL), Edgar Pujol (Racing Club de Ferrol-ESP), Noah Dollenmayer (San Antonio-USA), Miguel Beltré (Azuqueca-ESP), José Carlos Abreu (Delfines del Este), Júnior Firpo (Real Betis-ESP) y Juan Familia Castillo (RKC Waalwuk-NED).

Mediocampistas: Heinz Morschel (Vizela-POR), Fabián Messina (Arenas Club de Getxo-ESP), Omar De La Cruz (Cibao), Pablo Rosario (Oporto-POR), Jean Carlos López (Cibao), Lucas Breton (Málaga-ESP) y Ronaldo Vásquez (Sumqayit PFK-AZB).

Delanteros: Juan Carlos Pineda (PFC Beroe-BUL), Edison Azcona (Las Vegas Lights-USA), Javier Roces (Cibao), Edarlyn Reyes (Arsenal Tula-RUS), Óscar Ureña (Barcelona Atlétic), Erik Japa (Umecit-PAN) y Dorny Romero (Bolívar-BOL).

