El campeón del mundo con su selección que ahora es barra brava de su equipo y sorprende a todos

Lukas Podolski pasó de ser campeón del mundo con Alemania, a barra brava de su club

Fue campeón del mundo con su selección y hoy a sus 40 años, mientras se recupera de una lesión, un futbolista aprovecha el tiempo libre para sumarse a la barra brava del club al que ama desde chico. La imagen de Lukas Podolski en plena tribuna yendo a ver a Górnik Zabrze, recorre el mundo.

Cabe destacar que el delantero nació en Polonia, país en el que juega este club, pero fue campeón mundial con Alemania en la Copa del Mundo de Brasil 2014, ganándole la final a Argentina por 1-0.

Lukas Podolski compartió la fotografía que recorre el mundo, en su cuenta de Instagram.

"Con nuestra hinchada. Pasión increíble. ¡Esto es fútbol!".

Medios locales detallaron que la temperatura durante el partido descendió hasta los 9 grados, pero pese a todo, ni Podolski ni los hinchas de la barra brava de Górnik Zabrze se pusieron abrigo y siguieron alentando a su equipo sin camiseta.

El partido contra el rival, Cracovia, terminó 1-1, y le permitió al club retener el liderazgo en la tabla con un punto de ventaja sobre su adversario.

Desde 2021, Podolski juega en Górnik Zabrze, su equipo del corazón, pero ya con 40 años y con una lesión a cuestas, prefirió ir a la tribuna con los barras.