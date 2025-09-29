Dólar
El campeón del mundo con su selección que ahora es barra brava de su equipo y sorprende a todos

Una imagen que recorre el mundo por lo que significó esta figura, quien aún no se retiró del fútbol

29 de septiembre 2025 - 18:07hs
Lukas Podolski pasó de ser campeón del mundo con Alemania, a barra brava de su club

Fue campeón del mundo con su selección y hoy a sus 40 años, mientras se recupera de una lesión, un futbolista aprovecha el tiempo libre para sumarse a la barra brava del club al que ama desde chico. La imagen de Lukas Podolski en plena tribuna yendo a ver a Górnik Zabrze, recorre el mundo.

Cabe destacar que el delantero nació en Polonia, país en el que juega este club, pero fue campeón mundial con Alemania en la Copa del Mundo de Brasil 2014, ganándole la final a Argentina por 1-0.

El momento de Podolski

Lukas Podolski compartió la fotografía que recorre el mundo, en su cuenta de Instagram.

El logo de la FIFA vuelve a estar en primer plano internacional
FÚTBOL

La FIFA le sacó tres puntos a una selección por alineación indebida y peligra su clasificación al Mundial 2026

El Estadio Luis Tróccoli

Ignacio Ruglio inició oficialmente las tratativas para que Peñarol no vaya al Tróccoli para enfrentar a Cerro por el Torneo Clausura

"Con nuestra hinchada. Pasión increíble. ¡Esto es fútbol!".

Medios locales detallaron que la temperatura durante el partido descendió hasta los 9 grados, pero pese a todo, ni Podolski ni los hinchas de la barra brava de Górnik Zabrze se pusieron abrigo y siguieron alentando a su equipo sin camiseta.

El partido contra el rival, Cracovia, terminó 1-1, y le permitió al club retener el liderazgo en la tabla con un punto de ventaja sobre su adversario.

Desde 2021, Podolski juega en Górnik Zabrze, su equipo del corazón, pero ya con 40 años y con una lesión a cuestas, prefirió ir a la tribuna con los barras.

Temas:

podolski Alemania Mundial Brasil 2014

