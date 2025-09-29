Dólar
FÚTBOL

La fuerte reacción de Gonzalo Bergessio tras los dichos de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, contra Nacional: "Volvió la llorona, mamita"

El exgoleador de Nacional salió con todo luego de las declaraciones del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio

29 de septiembre 2025 - 18:39hs
El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, habló de varios temas durante una extensa entrevista que le realizaron este domingo en el programa Punto Penal de canal 10, y allí, entre otras cosas, tuvo declaraciones fuertes que tienen que ver con Nacional. Ante esto y desde Argentina, el exgoleador tricolor, Gonzalo Bergessio, le contestó en las redes.

Entre varias frases, el titular carbonero, criticó a la gestión de Ignacio Alonso al frente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Allí sostuvo que "esta AUF comandada por Ignacio Alonso le dio a Nacional US$ 8 millones de Conmebol sin garantía ni intereses. ¿Por qué sucedió eso?".

La fuerte reacción de Bergessio

Ignacio Ruglio también tocó otros temas, que también rozaron a Nacional.

"A Peñarol le cortaron el sexenio robándonos", dijo respecto al título logrado por los tricolores en 1998.

Ruglio también indicó que "esta AUF tiene tribunales totalmente llenos del tradicional adversario".

Ante esto, el exgoleador de Nacional, Gonzalo Bergessio, reaccionó escribiendo en Instagram.

"Volvió la llorona, mamita", escribió el argentino.

El comentario de Gonzalo Bergessio en contra de los dichos de Ignacio Ruglio

