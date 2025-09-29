El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, habló de varios temas durante una extensa entrevista que le realizaron este domingo en el programa Punto Penal de canal 10, y allí, entre otras cosas, tuvo declaraciones fuertes que tienen que ver con Nacional. Ante esto y desde Argentina, el exgoleador tricolor, Gonzalo Bergessio, le contestó en las redes.
La fuerte reacción de Gonzalo Bergessio tras los dichos de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, contra Nacional: "Volvió la llorona, mamita"
El exgoleador de Nacional salió con todo luego de las declaraciones del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio