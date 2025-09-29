Hinchas de Nacional esperaron a Pablo Peirano a la salida del Estadio Centenario y le hicieron sentir su bronca con insultos y reclamos tras el empate ante Juventud; mirá el video

Hinchas de Nacional esperaron a Pablo Peirano y le hicieron sentir su bronca con insultos y reclamos

Hinchas de Nacional esperaron al entrenador del equipo, Pablo Peirano , y le hicieron reclamos y críticas , además de gritarle insultos, luego del empate 0-0 ante Juventud de Las Piedras este domingo en el Estadio Centenario.

Este domingo, Juventud y Nacional igualaron en un encuentro en el que el tricolor se complicó en el Clausura y cedió terreno en la Tabla Anual acumulada , que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga AUF Uruguaya.

En ese momento, los de Pablo Peirano están terceros a cuatro puntos de Peñarol en el Clausura, mientras que siguen liderando la Anual, pero ahora su ventaja frente a ese mismo equipo es de cuatro unidades y no de seis.

Luego del partido, cuando el ómnibus con la delegación tricolor estaba en el estacionamiento la Tribuna América pronto para dejar el lugar, los hinchas, del otro lado de las rejas, se descargaron contra el director técnico con epítetos y recriminaciones.

“¡Andate Peirano!”, le gritaron. “¡Peirano tenés que renunciar!”, “Andate, esto es Nacional!”, se escuchó en un video que se viralizó en las redes.

20250928 Pablo Peirano Nacional Juventud Torneo Clausura 2025. Foto Enzo Santos-Focouy (9) Pablo Peirano Foto: Enzo Santos / FocoUy

“Estás esperando que nos hundamos del todo”, se escuchó también. “No trabajaste en toda la semana”, le señalaron. “¿Dónde está el laburo? ¿Hasta cuándo vamos a bancar?”.

"Está bien que la gente esté molesta”, dijo Peirano

Al finalizar el partido hubo una fuerte silbatina de la hinchada de Nacional para los jugadores y el cuerpo técnico cuando dejaban el campo de juego.

Luego, antes de irse del Centenario, Peirano habló en zona mixta y dijo entender la bronca de los hinchas.

"Está bien que la gente esté molesta, que quieran que el equipo gane, como lo estamos todos. En la pasada fue de aplauso, hoy no fue de esa manera, no vi a ningún jugador riéndose, ni mucho menos, estaban todos apenados por el resultado, se vaciaron hasta el final, buscando con recursos y a veces con impulso. Se acepta, está bien porque la exigencia de Nacional es grande y la asumimos como tiene que ser", agregó.

20250928 Pablo Peirano Nacional Juventud Torneo Clausura 2025. Foto Enzo Santos-Focouy (3) Pablo Peirano Foto: Enzo Santos / FocoUy

"El plantel está golpeado por no haber sacado los puntos porque teníamos mucha expectativa, más por el partido que habíamos hecho previo a Juventud. Al mismo tiempo, seguir, porque esto no terminó, queda. Hay que seguir, afrontar y todavía quedan partidos", dijo.

"Las situaciones las tuvimos. Los cierres de torneo son de esta manera, los partidos se cierran, se hacen mucho más luchados, friccionados, no quedan opciones tan claras como las que tuvimos hoy, al revés, quedan más de segunda pelota, de rebote, de pelota quieta. Hay que incorporar esa herramienta cuando sucede esto y seguir por el camino que falta, no mucho pero faltan partidos y estamos con toda la confianza de seguir sumando", sostuvo Peirano.

"Por supuesto que se achica el margen de error, es así, hay que enterrar estos dos puntos que se nos van y ya pensar en lo que viene, porque no hay tiempo, somos todos conscientes, hay que seguir afrontando que la esperanza que tenemos es muy clara", concluyó.