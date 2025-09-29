Suicidio de una reclusa generó una protesta en la Cárcel de Mujeres: denuncian que tardaron horas en retirar el cuerpo

Una mujer privada de libertad se suicidó este domingo por la madrugada en su celda de la Cárcel de Mujeres , y el hecho desembocó en una protesta de las demás reclusas que debió ser controlada por la Guardia Republicana , confirmaron distintas fuentes a El Observador.

En las primeras horas del domingo, unas mujeres encontraron el cuerpo sin vida de Katerine Maidana, luego de que esta se suicidara en su celda de la Unidad N° 5 del INR (Instituto Nacional de Rehabilitación).

Según detallaron fuentes de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe) , las autoridades tardaron varias horas en retirar el cuerpo , lo que generó la molestia de las demás privadas de libertad.

ATENTADO Principal hipótesis del atentado contra Mónica Ferrero apunta a Los Albín; gobierno y oposición alinean mensaje contra el narcotráfico

POLICIAL Una reclusa de la Cárcel de Mujeres murió de una sobredosis de psicofármacos

Por esto, comenzaron a protestar en las rejas de sus celdas , como se puede ver en videos publicados por la organización civil Fam Pres (que reúne a familiares de presos) y la exdiputada de Cabildo Abierto Elsa Capillera (hoy en el Partido Colorado).

Embed

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ECapillera/status/1972372992182177933&partner=&hide_thread=false Una reclusa, a días de recuperar su libertad, se quitó la vida en prisión. No fue la primera vez que lo intentó. En lugar de recibir la atención en salud mental que necesitaba, la trasladaron de módulo… y la historia terminó en tragedia.

Urge atender la salud mental en nuestro… pic.twitter.com/XeCEhsHUeX — Elsa Capillera (@ECapillera) September 28, 2025

Pasadas las horas, la protesta escaló. Las reclusas comenzaron a tirar objetos a las afueras del penal y hasta quemaron algunos colchones.

Fuentes de Ofucipe indicaron que a "Katy" le faltaba poco para cumplir su sentencia y recuperar su libertad, pero el miércoles pasado ya había tenido un intento de suicidio. En aquella ocasión, la mujer fue llevada a un hospital y derivada a un psiquiatra de ASSE, que un día después le dio el alta.

El viernes, por causas desconocidas, la reclusa fue derivada a "los quintos", como se conoce a uno de los pisos del penal. Desde la organización de funcionarios marcaron que ese lugar es un "infierno", con unas pésimas condiciones de reclusión. Allí fue donde, un día y medio después, se encontró el cuerpo de Katerine.

En horas de la tarde la Guardia Republicana ingresó a la cárcel y controló la protesta, indicaron fuentes del Ministerio del Interior. La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, estuvo presente en el lugar.

Desde Ofucipe criticaron que existe una importante falta de personal en la Cárcel de Mujeres, lo que no les permite atender de forma adecuada situaciones de urgencia. Incluso, marcaron que semanas atrás una reclusa sufrió un shock alérgico y solo había un funcionario civil en todo el penal para atender la situación, que logró llamar a tiempo a una emergencia.