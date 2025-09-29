Sindicato de la Guardia Republicana pidió la renuncia de Carlos Negro tras atentado a la casa de Mónica Ferrero: "Su continuidad es un riesgo"

La Unión de Policías de la Guardia Republicana (Unipolgr) pidió la renuncia del ministro del Interior, Carlos Negro , como responsable del atentado a la casa de la fiscal subrogante de Corte, Mónica Ferrero , y criticaron que existió una "falla grave en la planificación" de su seguridad.

En un comunicado publicado en la noche de este domingo, el sindicato de la Republicana afirmó que el ataque contra Ferrero, quien antes de asumir como fiscal de Corte tenía una fiscalía de Estupefacientes, "no es un hecho aislado" , sino que es "un golpe directo a las instituciones de la República y a la Seguridad de todo el país" . "Cuando se ataca a quienes investigan el crimen organizado, se busca doblegar al Estado y sembrar miedo en la sociedad" , agregó.

Los oficiales remarcaron que en esta situación "no solo está en riesgo la vida de la fiscal", también "lo están los Policías destinados a su custodia , quienes hoy cumplen servicio de forma estática, en una garita y sin garantías reales" , lo que entienden demuestra "una falla grave en la planificación".

SEGURIDAD La Policía detuvo a dos "partícipes" en el "cobarde" atentado contra Ferrero y vincula la amenaza a su rol como fiscal de drogas

"No se realizó un relevamiento adecuado del Servicio en función de su importancia , lo que dejó expuestos tanto a la fiscal como al personal policial", apuntaron desde Unipolgr, y sostuvieron que "custodiar en estas condiciones es un doble atropello" , a "la seguridad institucional y a la vida de nuestros funcionarios".

"No se puede hablar de respaldo a la Policía mientras se nos envía a la primera línea sin herramientas, sin planificación y sin respeto por la dignidad humana", añadieron.

"Por ello solicitamos la renuncia inmediata del ministro del Interior", se lee en el último párrafo del comunicado. La Unión criticó que en la gestión de Negro al frente de la cartera "han ocurrido atentados contra policías en la vía pública, en espectáculos y ahora contra una fiscal". "Su continuidad es un riesgo para todos: no tiene llegada a sus funcionarios ni contundencia hacia la delincuencia", sentenció el gremio.

"Defender a la Justicia es defender la democracia, pero defender a los policías que la custodian es defender la vida", concluye la misiva.

Presidente del sindicato de la Guardia Republicana: "¿Cuántos atentados más vamos a aguantar?"

En una entrevista con el programa Doble Click (Del Sol), el presidente de Unipolgr Carlos Piedra dijo que "la primera que falló" en el cuidado de Ferrero fue "la Dirección de la Guardia Republicana", encargada del servicio de custodia de la fiscal, y "es el ministro (Negro) el que tiene que dar la cara".

Piedra se preguntó cómo los delincuentes "sabían por dónde ingresar" al hogar de la fiscal de Corte, e ironizó con que "fue un trabajo de inteligencia importante con Google Earth, con una captura". "¿No tenía conocimiento la Guardia Republicana de los puntos calientes?", consultó.

Luego, explicó que los oficiales abocados a la custodia de Ferrero operaron de forma correcta, ya que tenían la orden de realizar "un servicio estático, una protección fija desde un punto determinado", y "no tienen conocimiento de la casa, de los puntos calientes, de los posibles ingresos". "Eso te lo tiene que dar el comando, tu jefe te lo tiene que decir", añadió.

"¿Cuántos atentados más vamos a aguantar? Fue en el estadio un atentado. Por eso pedimos la renuncia del ministro desde el sindicato. ¿Qué más va a pasar? El nivel de violencia, ahora a una fiscal de corte, ¿qué sigue? ¿Vamos a terminar como Colombia?", criticó el oficial.