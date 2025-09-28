Dos personas ingresaron a la casa de Mónica Ferrero y efectuaron disparos: investigan un pozo donde podrían haber dejado explosivos

La fiscal de Corte, Mónica Ferrero , denunció que dos personas ingresaron a su vivienda en la madrugada de este domingo , alrededor de las 5:00 , y efectuaron disparos antes de darse a la fuga, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

Según la información proporcionada por Ferrero a la Policía, divulgada en primera instancia por La Diaria, los delincuentes lograron ingresar a la casa y realizaron al menos dos disparos , provocando daños materiales en la finca . De acuerdo al consignado medio, en el patio del domicilio se halló un pozo donde se investiga si los autores dejaron o intentaron colocar un artefacto explosivo .

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por El Observador confirmaron que el departamento de Investigaciones trabaja en esclarecer el hecho junto con Policía Científica y señalaron que el episodio se registró únicamente en el patio de la casa . No se registraron personas heridas durante el ataque.

El episodio generó sorpresa y despertó reacciones en las redes sociales, donde el senador y exministro de Defensa, Javier García, por ejemplo, compartió un posteo a través de su cuenta de X y escribió: " El atentado contra la Fiscal de Corte Mónica Ferrero en su casa esta madrugada es de una gravedad institucional incalculable, un antes y un después en Uruguay ".

"En estas horas se requiere todo el peso del Estado para investigar y perseguir a los terroristas que están atrás de esto. Todo el respaldo a las autoridades y gobierno para perseguir a los culpables y proteger a la Fiscal y su familia", agregó.

El expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, también compartió un mensaje en su cuenta de X donde sostuvo que se comunicó con el actual mandatario, Yamandú Orsi, porque "en este tema no puede haber diferencias, ni dos opiniones".

"Del lado de la institucionalidad, del lado del orden, del lado de la protección", agregó el exmandatario, quien trasladó su solidaridad con la fiscal de Corte y su familia.

El diputado colorado Gabriel Gurméndez consideró que el episodio "es un vuelco dramático en el escenario de la inseguridad pública".

"La mayor amenaza a las garantías y a la independencia de magistrados de nuestro sistema judicial: el miedo a actuar. Si hay organizaciones criminales detrás de esto sería un punto de inflexión. Sé deberá aclarar", apuntó.

Para finalizar, recordó que la semana pasada desde sus filas dijeron que "la seguridad no puede esperar. Y menos si empieza a socavar las bases de la institucionalidad".

Desde el oficialismo el senador Daniel Caggiani manifestó "todo el respaldo político e institucional a las autoridades nacionales para la investigación y resolución y toda nuestra solidaridad con la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero".

"Sobre estos solo corresponde una mirada común y nacional del sistema político", subrayó.

El senador nacionalista Sebastián Da Silva pidió "dejarse de palabras edulcoradas" y aseguró que un hecho de estas características "es un antes y un después".

El senador del Partido Nacional y exministro del Interior, Luis Alberto Heber, también ofreció "respaldo y solidaridad" con la víctima y su familia. "El Estado debe proteger a esta gran profesional y servidora pública, que día a día lucha contra la peor cara de la delincuencia", reclamó.

El diputado blanco Juan Martín Rodríguez lamentó que este tipo de episodios, que en Uruguay "veíamos desde lejos" hoy "comienzan a darse aquí".

"Este atentado, que debería ser condenado por todos, configura un grave ataque a las Instituciones y a nuestra República", advirtió.

El presidente del Partido Nacional y excandidato a la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, consideró que "el atentado contra la Fiscal de Corte es un ataque directo a la institucionalidad democrática del país".

En tal sentido, agregó que el Estado "debe dar una respuesta inmediata y firme, los responsables deben ser identificados y castigados".

"Nuestra solidaridad con la Dra. Ferrero y su familia. Me comuniqué con el presidente Orsi y el ministro Negro para trasladarle la preocupación que como Partido Nacional tenemos por la gravedad institucional que este atentado implica. En este tema, todos los partidos tenemos que estar juntos en la defensa de la institucionalidad del país", cerró.

El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, consideró que este hecho "es de una gravedad inmensa".

"Toda nuestra solidaridad con Mónica Ferrero, representa más que nunca, la defensa de la institucionalidad democrática. El Gobierno y todo el sistema político debe estar espalda con espalda frente a este atentado a la institucionalidad", opinó.

El senador colorado Pedro Bordaberry sostuvo, por su parte, que "el enfrentamiento con la delincuencia nos encontrará juntos siempre a los uruguayos de bien".

"Toda mi solidaridad con Mónica Ferrero; el enfrentamiento con la delincuencia nos encontrará juntos siempre a los uruguayos de bien; iremos hasta el final contra los delincuentes, narcotraficantes y el hampa; no pasarán; hoy todos somos Mónica Ferrero", escribió el legislador.

El exministro del Interior y actual senador por el Partido Nacional, Nicolás Martinelli, consideró que "el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero es de una gravedad institucional incalculable".

"Atentar contra la fiscal de Corte es atentar contra la República. Debe caer todo el peso del Estado para investigar, dar con los responsables y garantizar la seguridad de la fiscal y su familia. Ya me puse en contacto con ella para expresarle mi solidaridad", escribió.