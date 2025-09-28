Pidió "ayuda" en una casa, una mujer de 84 años le abrió la puerta y le robó violentamente $ 40 mil: fue condenado a prisión

Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

La Justicia de Soriano formalizó y condenó a dos personas por estafar a una mujer de 84 años en la ciudad de Mercedes, tras un operativo policial que permitió detener a los responsables en Lavalleja. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle Santiago Gadea, entre Atanasio Sierra y Capitán Basilio Araújo, informó la Jefatura de Policía departamental en un comunicado.

Según el informe policial, un hombre se presentó en el domicilio de la víctima afirmando que un familiar había sido detenido tras un accidente de tránsito y que era necesario entregar dinero para liberarlo. Al abrir el portón, la mujer fue empujada por el individuo, quien ingresó a la vivienda y robó 40.000 pesos en efectivo que se encontraban en el dormitorio. Luego, huyó en una camioneta blanca donde lo esperaba una cómplice.

A partir de la denuncia, el Área de Investigaciones de Zona Operacional I inició las actuaciones correspondientes y logró identificar tanto a los presuntos autores como al vehículo utilizado, el cual ya estaba vinculado a hechos similares ocurridos en otros departamentos. Con esa información, la Fiscalía dispuso las órdenes de detención.

Los dos indagados fueron localizados y detenidos en el departamento de Lavalleja, donde realizaban trámites vinculados al mismo vehículo investigado. Posteriormente fueron conducidos ante la Fiscalía y el Juzgado Letrado de Mercedes de Cuarto Turno, donde se resolvió la formalización y condena por proceso abreviado.

El hombre, de 32 años, fue condenado como autor de reiterados delitos de estafa a una pena de 12 meses de prisión bajo régimen de libertad a prueba. En tanto, la mujer, también de 32 años, fue condenada como autora de un delito de estafa a seis meses de prisión efectiva. La Policía continúa investigando la posible relación de ambos condenados con otras estafas similares registradas en distintos puntos del país.