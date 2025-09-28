Dólar
La IM advierte que tareas de mantenimiento afectarán la bahía de la capital y exhorta a no ingresar a estas playas

La Intendencia pidió evitar el baño en playas durante el operativo, que va hasta el próximo viernes, y hasta 24 horas después

28 de septiembre 2025 - 8:37hs
Playa de Montevideo
Playa de Montevideo Foto: Leonardo Carreño.

La Intendencia de Montevideo (IM) informó que entre el lunes 29 de setiembre y el viernes 3 de octubre se llevarán a cabo tareas de mantenimiento preventivo en varias estaciones de bombeo de saneamiento ubicadas en la zona oeste de la capital.

El operativo, a cargo del Servicio de Operación y Mantenimiento de la División Saneamiento, comprenderá a las estaciones de Miguelete, Pantanoso, Cerro, Casabó y Santa Catalina, y podrá afectar la calidad del agua en la bahía de Montevideo y en las playas del Cerro, Santa Catalina, Punta Yeguas y del Nacional.

La comuna recomendó a la población no bañarse en esas zonas durante los días de trabajo y hasta 24 horas después de finalizadas las tareas, como medida preventiva ante posibles alteraciones en las condiciones sanitarias del agua.

Las intervenciones forman parte de un plan de mantenimiento regular del sistema de saneamiento que busca garantizar su correcto funcionamiento y evitar desbordes o fallas operativas en las estaciones que descargan hacia la bahía y la franja costera oeste de Montevideo.

