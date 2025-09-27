El error de Federico Valverde y Tchouameni en el quinto gol de Atlético de Madrid a Real Madrid: mirá el video

Federico Valverde , quién fue titular en el Real Madrid y terminó como capitán, fue protagonista en el quinto gol del Atlético de Madrid en el derbi de la capital española tras un error en un pase en los minutos finales del encuentro, que finalizó con goleada por 5-2 a favor del elenco colchonero.

El Atlético de Madrid, con un doblete de Julián Álvarez y autor de un golazo de tiro libre, sin Josema Giménez por lesión, recuperó la mejor de sus imágenes para golear 5-2 al Real Madrid en el derbi del Metropolitano , fulminando la racha de siete triunfos en la temporada de Xabi Alonso.

El equipo de Xabi Alonso levantó en el primer tiempo un tanto inicial de Le Normand, con pleno de efectividad en dos tiros al arco de Kylian Mbappé y Arda Güler, antes de ser igualado en el añadido con un testarazo de Sorloth. Un primer tiempo entretenido que terminó con empate parcial 2-2.

La segunda parte la dominó el Atlético de Madrid, que aprovechó un penal de Güler para adelantarse en el marcador a los 51 minutos con el lanzamiento de Julián Álvarez, que cerró su doblete con un gran gol de tiro libre en el 63 para desatar la fiesta en estadio, eufórica con el broche a la goleada en el añadido marcado por Griezmann, que nace de un error de Valverde.

El error compartido de Federico Valverde y Tchouameni

A los 90+2 minutos de los cinco que agregó el árbitro, Valverde recibió la pelota en la mitad de la cancha y más situado hacia la izquierda. El uruguayo dio un pase con la zurda de cara externa hacia el centro para Tchouameni, ubicado como defensor central y último hombre.

El francés, sin embargo, estaba unos metros más atrás de la línea de pase de Valverde, quién no le dio mucha fuerza al pase, por lo que la pelota terminó muerta en el círculo central.

Alex Baena tomó la posesión ya que Tchouameni tampoco fue a buscar la pelota, condujo con el balón dominado ante un Real Madrid mal parado defensivamente y volcado en ataque, y habilitó a Griezmann que trazó la diagonal y definió con sutileza ante la salida de Courtois para poner el 5-2 definitivo.

La tabla de posiciones de LaLiga española

Con este resultado, el Barcelona tiene en su mano convertirse en el nuevo líder de LaLiga EA Sports, en su encuentro en Montjuic ante la Real Sociedad, tras la primera derrota del Real Madrid en esta temporada.