/ Nacional / COLORADOS

"Genocida" y "Salsipuedes no olvida": vandalizaron Casa del Partido Colorado el día que se realizará homenaje a Fructuoso Rivera

El evento iba a realizarse frente a la estatua del caudillo colorado en la explanada de la Terminal Tres Cruces y se trasladó hacia la sede política

27 de septiembre 2025 - 14:59hs
Vandalizaron Casa del Partido Colorado en la previa a homenaje a Fructuoso Rivera

Vandalizaron Casa del Partido Colorado en la previa a homenaje a Fructuoso Rivera

Vandalizaron Casa del Partido Colorado en la previa a homenaje a Fructuoso Rivera

Vandalizaron Casa del Partido Colorado en la previa a homenaje a Fructuoso Rivera

Durante la tarde previa a un homenaje que se le realizará al fundador del Partido Colorado, Fructuoso Rivera, vandalizaron la sede de esta colectividad y escribieron "Rivera genocida" y "Salsipuedes no olvida" en sus exteriores.

Los grafitis llevan el nombre del colectivo Nación Charrúa, aunque esta agrupación por el momento no se ha adjudicado la acción en sus redes sociales.

El secretario general colorado, Andrés Ojeda, fue quien informó en sus redes sociales sobre los hechos. La sede política fue "vandalizada en el día que elegimos celebrar, homenajear y reivindicar a Rivera", escribió el también senador de la República.

"Paradójicamente, grafitearon nuestro gran cartel que celebra los 40 años de democracia", agregó Ojeda en su cuenta personal de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AndresOjedaOk/status/1971967045404151957&partner=&hide_thread=false

La actividad continúa en pie, se desarrollará esta tarde a las 17:00 en la sede colorada.

El evento, que busca reivindicar al caudillo colorado, estaba originalmente programado para celebrarse en la explanada de la Terminal Tres Cruces, donde se encuentra su monumento.

Sin embargo fue movido de locación hacia la Casa del Partido Colorado "por pronóstico de lluvia", según informó la organización del evento.

Por otro lado, Nación Charrúa en sus redes sociales afirmó que "los riveristas huyeron y cambiaron el lugar de su evento" porque ellos tenían planeado una contramanifestación "en repudio al homenaje a Fructuoso Rivera" y a la "justificación del genocidio charrúa".

Este colectivo también realizará un evento a la misma hora que los colorados, pero frente al monumento a Rivera en Tres Cruces. Allí realizarán exigirán a la Intendencia de Montevideo que retire la estatua del espacio público.

Temas:

Salsipuedes partido Colorado Rivera Tres Cruces

