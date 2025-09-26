Imputaron a "El Pelón" por cuatro homicidios: dijo que no se arrepiente "de nada" y que fue a Florida "a pasear"

La Justicia imputó este viernes al delincuente José Carlos Machado González, conocido como " El Pelón ", por cuatro homicidios, entre ellos el asesinato de la enfermera en Playa Verde .

Tres de los homicidios fueron a comienzos de setiembre y el restante data del 2021 . El imputado tendrá prisión preventiva por seis meses mientras avanza la investigación.

Cuando era trasladado al Juzgado de Ciudad de la Costa , donde se realizó la audiencia de formalización, el delincuente respondió a Telemundo que no se arrepentía "de nada" y que había ido a Florida "a pasear" , según consignó el citado medio.

SEGURIDAD La Policía atrapó a "El Pelón", el delincuente buscado por el asesinato de una enfermera en Playa Verde

CRIMEN DE PLAYA VERDE "Siempre anduvo fuera de la ley": el historial delictivo de "El Pelón", buscado por el asesinato de una enfermera en Playa Verde

" No me arrepiento de nada, hay cosas que todavía no están aclaradas ", dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TelemundoUY/status/1971713455158853820&partner=&hide_thread=false Trasladaron a ‘El Pelón’ hacia el Juzgado de Ciudad de la Costa.



"No me arrepiento de nada, hay cosas que todavía no están aclaradas", dijo el delincuente, sospechoso de participar en al menos tres homicidios cometidos en las últimas semanas. @GuilleLosa. pic.twitter.com/DeeQjeJroS — Telemundo (@TelemundoUY) September 26, 2025

Su crimen más reciente fue el asesinato de una enfermera de 26 años, que recibió dos disparos en la madrugada del viernes 5 de setiembre mientras estaba dentro de un auto con su pareja, que resultó ileso. Dos personas llegaron en moto hasta el lugar e intentaron robarles.

En el medio, la joven recibió dos disparos en el pecho y murió. El tío de "El Pelón" ya había sido imputado por este caso, pero su sobrino permanecía prófugo.

El jueves la Policía detuvo a "El Pelón" en Florida, mientras viajaba en moto armado junto a otra persona. Luego de una persecución por unos 3 kilómetros, los ocupantes de la moto cayeron al pavimento y fueron arrestados. Antes, los delincuentes se habían descartado de una mochila y un arma.