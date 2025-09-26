Dólar
/ Nacional / VIOLENCIA

Imputaron a "El Pelón" por cuatro homicidios: dijo que no se arrepiente "de nada" y que fue a Florida "a pasear"

"El Pelón" estuvo 20 días prófugo luego de cometer el último de los asesinatos por los que fue imputado; la Policía lo capturó en Florida el jueves mientras iba en una moto armado

26 de septiembre 2025 - 21:01hs
El Pelón mientras era trasladado al juzgado

El Pelón mientras era trasladado al juzgado

Foto: captura Telemundo

La Justicia imputó este viernes al delincuente José Carlos Machado González, conocido como "El Pelón", por cuatro homicidios, entre ellos el asesinato de la enfermera en Playa Verde.

Tres de los homicidios fueron a comienzos de setiembre y el restante data del 2021. El imputado tendrá prisión preventiva por seis meses mientras avanza la investigación.

Cuando era trasladado al Juzgado de Ciudad de la Costa, donde se realizó la audiencia de formalización, el delincuente respondió a Telemundo que no se arrepentía "de nada" y que había ido a Florida "a pasear", según consignó el citado medio.

"No me arrepiento de nada, hay cosas que todavía no están aclaradas", dijo.

Su crimen más reciente fue el asesinato de una enfermera de 26 años, que recibió dos disparos en la madrugada del viernes 5 de setiembre mientras estaba dentro de un auto con su pareja, que resultó ileso. Dos personas llegaron en moto hasta el lugar e intentaron robarles.

En el medio, la joven recibió dos disparos en el pecho y murió. El tío de "El Pelón" ya había sido imputado por este caso, pero su sobrino permanecía prófugo.

El jueves la Policía detuvo a "El Pelón" en Florida, mientras viajaba en moto armado junto a otra persona. Luego de una persecución por unos 3 kilómetros, los ocupantes de la moto cayeron al pavimento y fueron arrestados. Antes, los delincuentes se habían descartado de una mochila y un arma.

El Pelón
El Pelón Playa Verde Florida

