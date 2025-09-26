Dólar
/ Nacional / ASESINATOS

Dos nuevos homicidios ocurrieron este viernes en Montevideo: un adolescente fue baleado y un hombre murió por cortes

La muerte del adolescente se constató en el Hospital Pasteur y la del hombre en el Hospital Saint Bois

26 de septiembre 2025 - 21:23hs
Policía, policías, ministerio del interior
Foto: Leonardo Carreño

Dos nuevos homicidios ocurrieron este viernes en Montevideo, tras la ola de siete asesinatos que sucedieron entre el miércoles y jueves en todo el país.

Un hombre de 33 años murió esta tarde en el Hospital Saint Bois, después de recibir cortes mortales en el barrio Verdisol. La víctima fue llevado al centro de salud por una vecina de 32 años en su camioneta.

Allí se constató que tenía múltiples heridas de arma blanca, debido a la gravedad no le pudieron tomar declaraciones. Otra mujer que acompañó al hombre, contó a que previamente había discutido con su patrón y que este lo había atacado con un arma cortante.

Tras ingresar al hospital pasadas las 15:00, el hombre murió dos horas después.

También este viernes, un adolescente de 17 años fue baleado en el pecho en el barrio de Villa Española y luego de ser trasladado en un auto particular al Hospital Pasteur, murió a las 18:30.

La Policía encontró en la escena del crimen, ubicada en las calles Leopoldo Alas y Trípoli, un total de 10 vainas de arma de fuego.

Temas:

Homicidos Montevideo hospital pasteur Saint Bois

