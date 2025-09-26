Dos nuevos homicidios ocurrieron este viernes en Montevideo: un adolescente fue baleado y un hombre murió por cortes

Dos nuevos homicidios ocurrieron este viernes en Montevideo , tras la ola de siete asesinatos que sucedieron entre el miércoles y jueves en todo el país.

Un hombre de 33 años murió esta tarde en el Hospital Saint Bois , después de recibir cortes mortales en el barrio Verdisol . La víctima fue llevado al centro de salud por una vecina de 32 años en su camioneta.

Allí se constató que tenía múltiples heridas de arma blanca , debido a la gravedad no le pudieron tomar declaraciones. Otra mujer que acompañó al hombre, contó a que previamente había discutido con su patrón y que este lo había atacado con un arma cortante .

También este viernes, un adolescente de 17 años fue baleado en el pecho en el barrio de Villa Española y luego de ser trasladado en un auto particular al Hospital Pasteur, murió a las 18:30.

La Policía encontró en la escena del crimen, ubicada en las calles Leopoldo Alas y Trípoli, un total de 10 vainas de arma de fuego.