Así fue la detención de "El Pelón", quien era buscado por tres homicidios y hoy comparece ante la Justicia

Este viernes la Policía compartió un video donde se puede ver el procedimiento de detención de José Carlos Machado González , conocido como " El Pelón ", buscado por el asesinato de una enfermera de 26 años en Playa Verde . La captura ocurrió en Florida después de una persecución de tres kilómetros, durante la cual el requerido circulaba en moto y estaba armado.

Durante su intento de escape, "El Pelón" se deshizo de una mochila y un arma, que fueron incautados por la Policía. Machado González fue acusado del asesinato de Taliha Tuvy el 5 de setiembre , cuando ella fue baleada durante un intento de robo en un auto. Su tío, ya imputado como coautor, también estuvo involucrado en el crimen.

Además, "El Pelón" estaba vinculado a otros dos homicidios en Canelones. Mientras estuvo prófugo, el delincuente envió un video a los medios en el que se defendió alegando que aún no se le había comprobado un delito.

El Ministerio del Interior compartió un video donde se puede ver a los responsables de la detención, un grupo de efectivos de Policía Caminera y otro de la Jefatura de Policía de Florida , capturando al delincuente e incautando la moto en la que pretendía escapar.

Policía Caminera informó que la detención se produjo en el kilómetro 83 de la Ruta 5, en el cruce con un camino vecinal.

"El Pelón" iba en moto junto a otra persona y cuando vieron a un grupo de policías e iniciaron "maniobras evasivas" para eludirlos. Esto fue notado por los efectivos, que dieron aviso a otros destacamentos y finalmente lograron detenerlo.

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación informaron que se prevé realizar una audiencia en la tarde de este viernes, entre las 16 y las 17 horas.