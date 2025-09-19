"Yo sé lo que hago y lo que no hago": delincuente buscado por asesinato de una enfermera en Playa Verde grabó un video

El delincuente conocido como " El Pelón ", buscado por el asesinato de una enfermera de 26 años en Playa Verde , grabó un video en el que aseguró que "a la brevedad" se andará por la Justicia , pero que él sabe lo que hace.

" A mí hasta que no se me compruebe un delito... Yo sé lo que hago y lo que no hago ", aseguró en un mensaje de video que fue difundido por Telenoche.

En el comienzo del video asegura ser José Carlos Machado (alias "El Pelón") y se lo ve con capucha, debajo de un paraguas. Está prófugo de la Policía que lo busca por el crimen de Playa Verde –por el cual ya fue imputado su tío como coautor –, pero también es considerado responsable de otros dos asesinatos cometidos en Canelones.

"Yo a la brevedad ando por la Justicia como tiene que ser . Pero tanto que me ensucian, por eso no me he presentado. No tengo por qué andar ocultándome como estoy", asegura también el video.

El delincuente cuenta con un extenso prontuario. Con 17 años ya había cometido tres homicidios, luego fue enviado a prisión por delitos de estupefacientes, violencia doméstica e incendios. Más recientemente es considerado responsable de dos homicidios en Canelones (departamento en el que estaba viviendo antes de estar prófugo) y el asesinato de la enfermera Taliha Tuvy de 26 años en Playa Verde.

La joven estaba junto a su pareja en la madrugada del viernes 12 de setiembre cuando fue abordada por dos delincuentes que llegaron en moto para robarles. La mujer recibió dos disparos y murió, mientras que su pareja resultó ileso.