/ Economía y Empresas / TELECOMUNICACIONES

Presidente de Antel sobre licencias de internet a cableoperadores: "El modelo de competencia es bastante cuestionable"

El titular de Antel, Alejandro Paz, afirmó que la empresa pública está “muy atenta” a eventuales prácticas anticompetitivas en el segmento de fibra óptica al hogar, tras ingreso de privados

19 de septiembre 2025 - 5:00hs
El presidente de Antel., Alejandro Paz.

Antel

Alrededor de 50 empresas de televisión para abonados –cables– recibieron en el anterior período de gobierno licencias clase B para ofrecer servicios de banda ancha e internet en los hogares.

En una entrevista con el programa Quien es Quien de Diamante FM y Canal 5, el presidente de Antel, Alejandro Paz, sostuvo que el servicio de internet al hogar debería ser, por definición, “monopólico”.

Paz argumentó que el acceso a internet es un derecho humano básico, como el agua y la energía eléctrica. “Entiendo que no se debería haber hecho negocio con eso”, dijo.

Según expresó, Antel como empresa pública, tiene el “deber de llevar las telecomunicaciones a todos los habitantes de la república, independientemente del lugar geográfico”, a diferencia de operadores privados que no tienen esa “obligación”.

“Cuando tenés la competencia solo en la parte donde es rentable el negocio y tenés que cubrir al mismo precio en otros lugares donde no es rentable, ahí es donde se generan esas injusticias que hacen que sea complicada la ecuación”. (…) El modelo de competencia que tenemos hoy es bastante cuestionable”, afirmó.

El titular de Antel dijo que en otros lugares del mundo donde hay competencia existe el servicio universal: las empresas compiten donde es muy rentable el negocio, pero pagan un canon, y con esa plata se subsidia el servicio en los lugares que no son rentables.

“El mejor modelo es que lo haga una empresa como Antel, que en definitiva no lucre con ese servicio esencial”, dijo Paz, y destacó que el desarrollo de fibra óptica en Uruguay está “despegado” del resto de América, incluido Canadá y Estados Unidos, y “con precios competitivos”.

“Es un modelo que funcionaba bien y que ahora quedó perforado. (…) Tenemos como 50 licencias nuevas –por los privados– donde cada uno va a desarrollar la red en la parte que le convenga, sin contraprestaciones. Nos dejaron en una situación bastante compleja”, insistió.

El titular de Antel añadió que la empresa estará “muy atenta” ante eventuales prácticas anticompetitivas que puedan darse en el mercado, con la entrada de nuevos jugadores privados. “Estamos armando un equipo para eso”.

–¿Si tienen que hacer denuncias en Defensa de la Competencia lo van a hacer?

–Sí, claro, sin dudarlo.

