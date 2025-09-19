Crece la demanda laboral para cargos de confianza: cuáles son los puestos más buscados

En un escenario de demanda laboral estable se destacaron las solicitudes para cargos de liderazgo empresarial . El crecimiento de las oportunidades de trabajo para ese segmento fue de 24% en los primeros ocho meses del año en comparación con el mismo período de 2024.

El monitor laboral de la consultora Advice indicó que la demanda de personal mostró un aumento de 7,5% en agosto en relación con ese mes del año pasado. El documento expuso que los datos de julio y agosto permiten anticipar que el balance del tercer trimestre del año reflejará una estabilidad de la demanda en comparación con la primera mitad de 2025.

Advice también indicó que en lo que va del año se verificó un crecimiento de la necesidad empresarial para contratar cargos de confianza para puestos ejecutivos. Según el monitor, entre enero y agosto se solicitaron 6.580 líderes empresariales con una suba interanual de 24,4% .

Empleo en Argentina Tecnología y finanzas: los motores de una demanda laboral que no termina de crecer

Según la consultora se constató que en un contexto de mayor incertidumbre y menores proyecciones de crecimiento económico, las empresas buscan optimizar sus procesos y productividad más que la expansión de su fuerza laboral .

Eso explica que, mientras el crecimiento de la base operativa se desacelera, se mantiene la necesidad estratégica de perfiles que puedan gestionar el cambios, reestructurar los equipos de trabajo y liderar transformaciones clave, como la digitalización y la automatización de tareas mediante la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial, sin que esto implique una reducción de la fuerza laboral.

1644593452654.webp Menos de la mitad de los ejecutivos uruguayos (48%) son optimistas con el crecimiento de sus propias organizaciones, señala, además, el estudio elaborado por PwC Pexels

Al mismo tiempo, agregó, el dinamismo que mantiene la demanda de líderes puede explicarse por el hecho de que las decisiones de contratación de cargos ejecutivos responden a objetivos estratégicos y líneas de trabajo de mediano y largo plazo, a diferencia de las contrataciones a nivel operativo, que son más inmediatas y sensibles a la coyuntura a corto plazo.

Advice informó que cuatro de cada 10 solicitudes de trabajo fueron para puestos de directores y gerentes. Los primeros cinco cargos más demandados fueron gerente comercial, gerente de desarrollo de software, director de obra (construcción), gerente de finanzas y gerente de ventas.

Sobre la demanda para cargos intermedios, el monitor identificó dos grupos: el de jefes y supervisores y el de líderes de equipos. Para el primer caso el documento expuso que las mayores solicitudes fueron para encargado de local comercial, supervisor de ventas, jefe comercial, encargado de depósito y jefe de mantenimiento. Para el segundo, los más demandados fueron líder de equipo de desarrollo (software), project manager, líder de equipo de datos, coordinador de marketing y coordinador comercial.