MTOP advierte por afectación de la circulación en Accesos a Montevideo por Ruta 5: obras demandarán unos 20 días

Obras en rutas. Juan Samuelle

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) advirtió que la circulación en la calzada de salida de Montevideo por la Ruta 5 fue reducida a un solo carril, entre el kilómetro 9 (a la altura de la planta de Conaprole) y el kilómetro 11 (Camino Luis Eduardo Pérez). La medida responde al inicio de las obras de rehabilitación del pavimento de hormigón, que incluyen la demolición y reconstrucción de las losas en mal estado.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Las obras, que forman parte de la Licitación M/63 “Mantenimiento de Accesos a la Ciudad de Montevideo”, están siendo ejecutadas por la empresa STILER S.A. El tiempo estimado para completar los trabajos es de 20 días calendario.

En tal sentido, la cartera de Transporte solicita a los conductores que tomen las precauciones necesarias, considerando las posibles demoras en los viajes. Se recomienda utilizar vías alternativas para la salida de la ciudad y respetar la señalización de obra, así como la velocidad máxima permitida para garantizar la seguridad en la zona de trabajos.