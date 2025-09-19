El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) advirtió que la circulación en la calzada de salida de Montevideo por la Ruta 5 fue reducida a un solo carril, entre el kilómetro 9 (a la altura de la planta de Conaprole) y el kilómetro 11 (Camino Luis Eduardo Pérez). La medida responde al inicio de las obras de rehabilitación del pavimento de hormigón, que incluyen la demolición y reconstrucción de las losas en mal estado.
MTOP advierte por afectación de la circulación en Accesos a Montevideo por Ruta 5: obras demandarán unos 20 días
El tiempo estimado para completar los trabajos, que comenzaron el martes, es de 20 días calendario