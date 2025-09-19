Dólar
/ Nacional / MALDONADO

Encontraron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición y con dos armas en sus manos

La víctima, un hombre de 39 años sin antecedentes, estaba muerta en el patio de la casa en el barrio La Falda

19 de septiembre 2025 - 7:56hs
Policías en Maldonado
Policías en Maldonado

La Policía de Maldonado investiga la muerte de un hombre de 39 años que fue encontrado con dos armas de fuego en sus manos en el fondo de su casa del barrio La Falda, informaron fuentes policiales de la Jefatura del departamento fernandino en un comunicado.

De acuerdo a la misiva policial, en la tarde del jueves el servicio de emergencias 911 recibió un llamado alertando sobre la presencia de una persona caída en el fondo de una vivienda ubicada en calle 11 de dicho barrio.

Tras ser notificados, efectivos policiales concurrieron al lugar y constataron la presencia de un hombre de 39 años, sin antecedentes, muerto en el patio de la casa, en avanzado estado de descomposición. El mismo se encontraba portando dos armas de fuego tipo revólver en sus manos.

En el sitio trabajaron efectivos de la Seccional 11ª, personal de Hechos Complejos y de Policía Científica, quienes realizaron el relevamiento correspondiente y las pericias técnicas, todos bajo la órbita de la Fiscalía de 4º Turno, que continúa con la investigación.

Según la Policía, hasta el momento se presume que podría tratarse de una muerte por causas naturales, pero se aguarda el informe de médico forense para determinar lo ocurrido.

