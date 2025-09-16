Dólar
/ Nacional / FLORIDA

Un hombre mató a un perro de un año y medio porque le molestaban sus ladridos: vecinos convocan a movilización

El animal estaba ladrándole a otros perros que pasaban por la calle cuando su vecino "salió con una chumbera y lo mató", según la denuncia

16 de septiembre 2025 - 8:18hs
jehico1609

Una mujer de 42 años denunció a su vecino, quien vive adelante de su casa, por matar a balazos a su perro de un año y medio cuando estaba ladrándole a otros animales que pasaban por la calle en la ciudad de Florida y el indignante episodio motivó a los floridenses a convocar a una marcha "pidiendo justicia por Jehico y todos los animales víctimas de maltrato".

Según el relato de la propietaria de Jehico, un perro de un año y medio cruza con cimarrón, el animal se encontraba en el portón de su casa ladrándole a otros perros que pasaban por la calle cuando su vecino "salió por su fondo con una chumbera y lo mató". La mujer se encontraba en el patio cuando escuchó el disparo desde la casa contigua.

Además, la víctima denunció que este tipo de episodios "ocurrían con frecuencia", ya que el agresor le tiraba piedras y había efectuado disparos con su chumbera en distintas oportunidades. "Incluso gritaba desde su patio para que yo escuchara que lo iba a matar y que a mi perro le quedaba poco tiempo de vida", agregó.

Al día siguiente del episodio con desenlace fatal, el veterinario constato en su informe que el animal tenía perforado los dos pulmones por un chumbo que había quedado alojado en su pecho. "Mi perro murió desangrando por boca y hocico", lamentó su dueña.

Según la denuncia policial, a la que accedió El Observador, el perro "se resguardó debajo de la cama, agonizado, y con abundante sangrado en la zona de la cabeza".

Ante la muerte de Jehico, vecinos de Florida convocaron a una movilización en repudio al maltrato animal. "Pedimos justicia por Jehico y por todos los animales víctimas de maltrato".

Los organizadores de la instancia de concientización invitan a llevar "carteles, pancartas y todo lo que quieras para hacer visible tu voz". La convocatoria es este jueves 18 de setiembre a las 19 horas en las calles Independencia y Barreiro.

WhatsApp Image 2025-09-15 at 19.51.44

La organización Red Bichera se encarga de "rescatar, rehabilitar y reubicar" animales en situación de calle, maltratados o abandonados.

Temas:

perro hombre Florida Maltrato animal

