Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ BBC News Mundo / Cultura y Espectáculos / Robert Redford

Muere el actor y director Robert Redford, una de las últimas leyendas Hollywood, a los 89 años

Fue un ícono de Hollywood convertido en director y activista que participó en más de medio centenar películas de Hollywood.

16 de septiembre 2025 - 10:26hs
George Pimentel/Getty Images

Uno de los gigantes del cine estadounidense, Robert Redford, murió a los 89 años.

Fue un ícono de Hollywood convertido en director que participó en más de 50 películas.

Ganó un Oscar por Ordinary People y se convirtió en un defensor de los cineastas independientes, fundando el Festival de Cine de Sundance anual para mostrar su trabajo.

El éxito significaba que podía elegir libremente sus proyectos, y muchos coincidían con sus puntos de vista políticamente liberales.

E hizo campaña sobre temas ambientales y por los derechos de los nativos americanos.

En 2018, a los 81 años, Redford anunció su retiro de la actuación.

Más información en breve.

FUENTE: BBC

