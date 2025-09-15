Conocé Quinquela, el nuevo restaurante que abrió en Ciudad Vieja y transforma la gastronomía de Montevideo

Frente al puerto de Montevideo, Distrito El Globo fue el escenario de un cocktail exclusivo friends & family para celebrar Quinquela : un restaurante que va más allá de la gastronomía, convirtiéndose en un homenaje a nuestras raíces y al espíritu del Río de la Plata.

Inspirado en dos íconos culturales que supieron retratar el alma rioplatense desde lenguajes distintos pero complementarios —el pintor Benito Quinquela Martín y el humorista gráfico “Quino”—, Quinquela nació con el propósito de capturar en cada plato la esencia vibrante, mestiza, colorida y profundamente humana de nuestra historia portuaria , a través de una oferta gastronómica de alta categoría.

Cocina con identidad propia

De la mano del prestigioso Tomás Bartesaghi, con amplia trayectoria en cocinas de alto nivel en España, Francia y Argentina, y junto a Leandro Rosas, especialista en cocina de autor con más de 20 años de experiencia en hoteles, eventos y restaurantes de alta categoría, la propuesta culinaria de Quinquela se sostiene sobre una premisa sencilla pero poderosa: convertir cada comida en una experiencia sensorial que remita a la vida del puerto, los sabores de barrio y el cruce de culturas que definió a la región.

Como pinceladas sobre la memoria colectiva, los platos combinan tradición e innovación, utilizando ingredientes nobles y mostrando un profundo respeto por su origen.

Desde recetas que rinden homenaje a la cocina de las abuelas inmigrantes hasta creaciones contemporáneas que reinterpretan lo local con una mirada global, el local invita a disfrutar de la mesa con todos los sentidos despiertos.