La empresa uruguaya que alcanzó un acuerdo clave en un sector que mueve más de US$ 150 mil millones al año

EE.UU. aprobó un impuesto a las remesas en efectivo, no a las transferencias por medios electrónicos.

La plataforma uruguaya de pagos dLocal anunció en las últimas horas una alianza con Western Union, multinacional especializada en envíos internacionales de dinero, que tiene como objetivo mejorar la experiencia de envío y recepción de remesas en América Latina.

El anuncio se produce en un contexto de crecimiento de las remesas y de la adopción de soluciones digitales en América Latina en este sector . Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, en 2024 la región alcanzó un récord de US$ 161.000 millones en remesas, y casi la mitad de los envíos se realizaron de forma digital .

A esto se le suma el anuncio del gobierno estadounidense de un impuesto de 1% a las remesas pagadas en efectivo , que comenzará a aplicarse a partir de 2026.

En este escenario la compañía uruguaya incorporará al servicio de remesa de la multinacional de servicios financieros métodos de pago como transferencias bancarias inmediatas, pagos con tarjetas, billeteras electrónicas y otros métodos de pago locales y alternativos.

Si bien la implementación inicial se enfocará en mercados como Chile, México, Argentina, Brasil, Panamá y Perú, desde ambas compañías adelantaron la posibilidad de expandirse a otras naciones de la región.

“Al integrar nuestra red de pagos en su plataforma, estamos facilitando no solo el acceso a métodos de pago locales y alternativos, sino también habilitando una mejor experiencia de envío y recepción de remesas en América Latina", sostuvieron desde dLocal.

En los últimos meses la plataforma uruguaya de pagos transfronterizos, que conecta a comerciantes globales con mercados emergentes, anunció también una alianza estratégica con Temu, el gigante chino del comercio electrónico.

Para lo que resta del año los objetivos del primer unicornio uruguayo son concretar la adquisición de AZA Finance, una fintech especializada en soluciones de pagos y cambio de divisas en África y alcanzar más de US$ 1.000 millones de facturación.