Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
10°C
bruma
Viernes:
Mín  11°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / ALIANZA

La empresa uruguaya que alcanzó un acuerdo clave en un sector que mueve más de US$ 150 mil millones al año

La alianza entre una compañía nacional y una multinacional de servicios financieros busca mejorar la experiencia de envío y recepción de remesas en América Latina

11 de septiembre 2025 - 5:00hs
EE.UU. aprobó un impuesto a las remesas en efectivo, no a las transferencias por medios electrónicos.

EE.UU. aprobó un impuesto a las remesas en efectivo, no a las transferencias por medios electrónicos.

Getty Images

La plataforma uruguaya de pagos dLocal anunció en las últimas horas una alianza con Western Union, multinacional especializada en envíos internacionales de dinero, que tiene como objetivo mejorar la experiencia de envío y recepción de remesas en América Latina.

El anuncio se produce en un contexto de crecimiento de las remesas y de la adopción de soluciones digitales en América Latina en este sector. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, en 2024 la región alcanzó un récord de US$ 161.000 millones en remesas, y casi la mitad de los envíos se realizaron de forma digital.

Más noticias
Pedro Arnt, CEO de dLocal 
NEGOCIOS

Una adquisición clave y la expectativa de alcanzar más de US$ 1.000 millones de facturación: las perspectivas de dLocal

moda uruguaya en expansion: diez marcas buscan crecer en el mercado internacional y se reuniran con cadena global de retail
MODA

Moda uruguaya en expansión: diez marcas buscan crecer en el mercado internacional y se reunirán con cadena global de retail

En este escenario la compañía uruguaya incorporará al servicio de remesa de la multinacional de servicios financieros métodos de pago como transferencias bancarias inmediatas, pagos con tarjetas, billeteras electrónicas y otros métodos de pago locales y alternativos.

Si bien la implementación inicial se enfocará en mercados como Chile, México, Argentina, Brasil, Panamá y Perú, desde ambas compañías adelantaron la posibilidad de expandirse a otras naciones de la región.

“Al integrar nuestra red de pagos en su plataforma, estamos facilitando no solo el acceso a métodos de pago locales y alternativos, sino también habilitando una mejor experiencia de envío y recepción de remesas en América Latina", sostuvieron desde dLocal.

En los últimos meses la plataforma uruguaya de pagos transfronterizos, que conecta a comerciantes globales con mercados emergentes, anunció también una alianza estratégica con Temu, el gigante chino del comercio electrónico.

Para lo que resta del año los objetivos del primer unicornio uruguayo son concretar la adquisición de AZA Finance, una fintech especializada en soluciones de pagos y cambio de divisas en África y alcanzar más de US$ 1.000 millones de facturación.

Temas:

dLocal América Latina Western Union

Seguí leyendo

Las más leídas

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay cuarto, Brasil quinto y Bolivia va al repechaje
ELIMINATORIAS

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay cuarto, Brasil quinto y Bolivia va al repechaje

Ignacio Álvarez / Blanca Rodríguez
MEDIOS

Nacho Álvarez durísimo contra Blanca Rodríguez por proponer "una pelotudez tísica" en el Parlamento, y de paso cargó contra su hijo: "Mirá qué lindo ejemplo"

El Negro Kevin, asesinado a disparos en La Teja
MONTEVIDEO

Asesinaron a balazos al cantante uruguayo conocido como "El Negro Kevin" en La Teja

David Terans de Peñarol, celebra su gol ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay
COPA AUF URUGUAY

Peñarol 2-1 Liverpool: con un golazo de Lucas Hernández en la hora el aurinegro clasificó a cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos