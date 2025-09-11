Dólar
/ Nacional / TRAGEDIA

Orsi sobre el caso Morosini: "Es horrible lo que pasó" y "todos nos horrorizamos"

"Yo traté de no agregar mucho más porque la sociedad toda ya lo pudo entender", expresó el presidente

11 de septiembre 2025 - 7:48hs
Yamandú Orsi, presidente de la República

Foto: Inés Guimaraens

El presidente de la República, Yamandú Orsi, calificó como "horrible" el homicidio de los niños Alfonsina y Francisco por parte de su padre, Andrés Morosini, quien también murió al tirarse al agua junto a ellos en su auto tras raptarlos de la casa de su madre el pasado viernes.

"Nada para agregar, horrible lo que pasó y nos pasa", expresó el mandatario al ser consultado sobre el caso en una rueda de prensa realizada este miércoles en la Expo Prado.

"Yo traté de no agregar mucho más porque la sociedad toda ya lo pudo entender y a su vez todos nos horrorizamos de la misma forma", añadió.

Orsi indicó que ya habló sobre la tragedia con representantes de Unicef en Uruguay, organización que adelantó que está "dispuesta a jugar fuerte" para evitar situaciones de violencia como esta.

Se trata de las primeras declaraciones del presidente sobre este caso. El día que fueron encontrados los cuerpos el mandatario suspendió toda su agenda y se mantuvo en contacto permanente con el ministro del Interior, Carlos Negro.

