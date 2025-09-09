Presidencia y colectivos feministas inician elaboración de "hoja de ruta" sobre violencia de género, tras caso Morosini

El secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez , recibió en Torre Ejecutiva a representantes de organizaciones feministas para iniciar la elaboración de una "hoja de ruta" con el fin de abordar situaciones de violencia de género .

La convocatoria del gobierno tuvo lugar este martes, luego de las protestas frente a la sede del Poder Ejecutivo de colectivos de género por el desenlace del caso Morosini .

El pasado miércoles, secuestró a sus hijos de la casa de su expareja y terminó arrojándose con ellos en el auto a un arroyo . Andrés Morosini, quien había sido denunciado por violencia doméstica , se llevó a sus hijos de 2 y 6 años de la casa de su expareja ubicada en Mercedes (Soriano) y se lanzó con los menores a un arroyo del departamento de Río Negro. Los cuerpos de los tres fueron encontrados en la mañana del pasado viernes .

CRUCE "Un populismo irresponsable": diputado blanco respondió ante idea del FA de derogar la ley de tenencia compartida por caso Morosini

CASO MOROSINI Repercusión política del caso Morosini: desde el FA proponen derogar ley de tenencia compartida que se aprobó en gobierno de Lacalle Pou

Los hechos llevaron a distintas manifestaciones feministas en todo el país, incluyendo frente a Torre Ejecutiva . En esa oportunidad, el secretario de Presidencia bajó hacia donde se desarrolló las protestas.

Luego de la convocatoria de este martes, algunas manifestantes se acercaron a dar declaraciones a la prensa. Soledad González, de Feministas Autoconvocadas, dijo por su parte que "la tobillera llama la atención a nivel social, porque es elemento visible que es de rápida respuesta".

Sin embargo, aseguró que "hay muchísimos casos que no se resuelven con tobillera, requieren equipos de atención psicosocial para superar situaciones dramáticas".

"También se requieren recursos materiales, como puede ser acceso a la vivienda o al trabajo, tener facilidad de cambio de escuela a niños", enumeró González entre otras políticas públicas en rueda de prensa consignada por Telemundo de Canal 12.

"Queremos que sea una revisión integral realmente, nuestra propuesta no es un diagnóstico. Queremos que haya personas revisando proactivamente", sentenció González sobre la hoja de ruta que plantea el gobierno.