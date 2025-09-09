Martinelli pidió por "inmediata implementación de la comisión Alerta Amber Uruguay", tras el caso Morosini

El exministro del Interior Nicolás Martinelli pidió por "la inmediata implementación de la comisión Alerta Amber Uruguay" , tras el caso Morosini en el que un joven de 28 años secuestró a sus hijos de la casa de su expareja y terminó arrojándose con ellos en el auto a un arroyo.

El padre, que había sido denunciado por violencia doméstica , se llevó a sus hijos de 2 y 6 años de la casa de su expareja ubicada en Mercedes (Soriano) y se lanzó con los menores a un arroyo del departamento de Río Negro. Los cuerpos de los tres fueron encontrados en la mañana del pasado viernes .

"Han pasado ya 7 meses de gobierno , tiempo más que suficiente para ponerla en funcionamiento ", escribió Martinelli en sus redes sociales sobre la comisión Alerta Amber Uruguay.

"Iniciar una investigación urgente para determinar responsabilidades tanto en la no aplicación de la Alerta Amber como en la demora de la firma del convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) ", agregó.

Martinelli también denunció que la organización Familiares de Personas Ausentes en Democracia "hace meses" espera ser recibida por el actual ministro del Interior, Carlos Negro.

El exjerarca del gobierno de Luis Lacalle Pou se reunió este martes con dicha organización y enumeró algunas de sus propuestas. "Implementar de inmediato en la Escuela Nacional de Policía planes de capacitación y formación permanente sobre cómo atender y trabajar los casos de personas ausentes", fue una de las alternativas arrojadas.

"Lanzar ya una campaña nacional de bien público para informar a la población sobre los procesos de denuncia", con el fin de "desterrar mitos" como que "no existe la espera de 48 horas para denunciar" y además "recordar que la denuncia puede hacerse en cualquier departamento, no solo donde ocurrió la ausencia", recapituló Martinelli en redes.

La organización también propuso "asignar presupuesto adecuado al Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes", según recogió Martinelli. "En setiembre cumple 21 años de creación y que solo cuenta con 11 funcionarios", agregó.

Por otra parte, el exsecretario de Estado pidió "firmar sin más demoras el convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para acceder a las cámaras de peajes, balanzas y arcos".

"El artículo 15 de la Ley 20.381 habilita al Ministerio del Interior a hacerlo y el convenio está listo para la firma desde hace semanas", denunció Martinelli.