Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
10°C
nubes
Sábado:
Mín 
Máx  10°

Siguenos en:

/ Nacional / SEGURIDAD

Negro afirmó que Heber y Martinelli también pidieron mantener reserva sobre investigaciones, a veces de forma "ilegal"

El Ministerio del Interior decidió mantener en reserva por 15 años la investigación por los incidentes del último clásico

7 de agosto 2025 - 22:06hs
Carlos Negro y&nbsp;Nicolás Martinelli

Carlos Negro y Nicolás Martinelli

Tras las críticas de los exministros del Interior, Carlos Negro defendió la reserva de datos de la investigación que se está llevando a cabo por los incidentes en el pasado clásico y afirmó que tanto Luis Alberto Heber como Nicolás Martinelli utilizaron los mismos medios durante sus gestiones, en algunos casos de forma "ilegal".

El Ministerio del Interior definió establecer la reserva durante 15 años de la investigación por los incidentes en el clásico del pasado 6 de julio, en que hinchas de ambas tribunas arrojaron bengalas náuticas y una ocasionó la internación y operación de un oficial en el CTI del Hospital Policial.

La decisión de mantener en reserva la investigación fue criticada, entre otros, por Heber. El actual senador del Partido Nacional solicitó un pedido de informe al Ministerio del Interior para conocer los "fundamentos formales y de fondo" detrás de la decisión.

Más noticias
Luis Alberto Heber
INFORME

Heber solicitó un pedido de informe a Interior luego de que se definiera la reserva por 15 años de la información del operativo del último clásico

Clásico
EL FALLO

El duro mensaje de la Comisión de Apelaciones para los dirigentes de Nacional y Peñarol y para los hinchas de los grandes por la violencia en el clásico

"Tanto Heber como Martinelli negaron accesos a la información pública por plazos de 15 años y en algunos casos de 20 años, que era ilegal", dijo Negro este jueves en rueda de prensa.

"El año pasado –cuando todavía el ministro era Martinelli– tuvimos 28 solicitudes de acceso a la información pública que fueron negadas por la administración pasada, en varios casos o casi todos el plazo fue 15 años", apuntó el actual ministro del Interior.

"Se ha confundido un poco la normativa, existe una normativa específica de la ley de acceso a la información pública, que tiene límites en datos que pueda comprometer la seguridad del Estado", agregó Negro.

Además, el ministro dijo que también estaba amparado en el artículo 251 del Código del Proceso Penal y en dos decretos del 2012.

"El ministro, como en otras ocasiones, decide no revelar esos datos que se le solicitan, la ley permite 15 años de máximo. La regla es negar la información por plazos que rara vez son menos de 10 años, en general son 15", sentenció Negro.

Temas:

Carlos Negro Luis Alberto Heber Nicolás Martinelli clásico

Seguí leyendo

Las más leídas

Matilde Itzcovich
AUTOMOVILISMO

Luto en el deporte: murió la piloto Matilde Itzcovich, de 16 años, promesa del karting uruguayo y con proyección internacional

Matilde Itzcovich
AUTOMOVILISMO

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a sus 16 años? Promesa del motor internacional, defendió a Peñarol, y fue la única uruguaya en la academia de la FIA

Micrófono de Subrayado
TELEVISIÓN

Uno de los conductores más veteranos de Subrayado anunció que deja Canal 10

Feriado no laborable en agosto para las trabajadoras domésticas: cuándo cae y cómo se paga
FERIADO

Feriado no laborable en agosto para las trabajadoras domésticas: cuándo cae y cómo se paga

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos