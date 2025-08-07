Uno de los conductores más veteranos de Subrayado anunció que deja Canal 10

Canal 10 se prepara para despedir a fin de año a una de las figuras principales de su noticiero Subrayado . El histórico periodista de policiales y actual coconductor de la edición de la tarde del informativo, Nano Folle, contó este jueves en una entrevista que ya está jubilado, y que en diciembre se retirará de los medios.

Folle pasó por el programa de streaming W A.M. del canal Aweno, que conducen Diego González, Valentina Alvariza y Alexis Manghini, y allí comentó las razones (más allá de la edad) detrás de su decisión.

"Sos feliz sin proponértelo. El día que dejás de correr la felicidad, la alcanzaste. Es un estado al que uno llega después de algunas cosas, pero no hay que correrla. Yo me siento feliz, me siento equilibrado. Hice todo lo que quería hacer en lo laboral, estoy jubilándome", contó.

"Ya estoy jubilado, me pidieron en Canal 10 que me quede hasta fin de año, y me voy a quedar, pero que venga otro peludo", agregó Folle.

La carrera de Nano Folle en los medios y cuál fue su programa favorito

Nano Folle

Actualmente uno de los conductores de Subrayado tarde junto a María Noel Marrone y Danilo Tegaldo, Folle tiene un largo recorrido en la pantalla de Canal 10, donde se hizo conocido sobre todo por su faceta de periodista especializado en la cobertura policial.

Luego de 18 años trabajando en ese rubro en el diario El País, Folle llegó a Saeta para desempeñarse en ese rol, y con el tiempo fue asumiendo también roles de conducción, incluso en el noticiero central.

En esa señal también condujo los ciclos policiales Historias de cárcel, Retrato hablado y Víctimas y victimarios. Fue parte del plantel de conductores de La tarde en casa y condujo el ciclo de entrevistas y viajes Uruguayos por el mundo (actualmente conducido por Rafa Cotelo).

También fue parte durante cuatro años del programa radial Punto de Encuentro en Universal, en una carrera variopinta en la que salió en Carnaval, hizo stand-up, escribió cuentos y no-ficción y hasta fue portero de un prostíbulo en Barcelona.

Consultado por los conductores de W A.M. sobre cual de los ciclos que condujo fue su predilecto, Folle no dudó: "Me encantó Víctimas y victimarios, hubo casos que se volvieron a abrir, aportamos alguna prueba, y reivindicamos la muerte de alguna persona".