Las anécdotas de Nano Folle con Blanca Rodríguez, el arbolito de Navidad que le compró y su último encuentro al aire

"Gracias a ti, Blanca, por esta última presentación, que espero a su vez que no sea la última vez que nos veamos", contestó el periodista de información policial, que pasó a presentar la primera noticia en ese ámbito de la noche.

Las anécdotas de Nano Folle con Blanca Rodríguez

Antes de su participación en Subrayado, Folle fue parte como es usual de la edición de Subrayado Tarde, en donde relató dos de las anécdotas que vivió junto a la conductora en los últimos años en el canal.

La primera de ellas involucra "un arbolito de Navidad".

"En las pausas, como yo estoy acá, ella habla conmigo. Se enteró que yo no tenía arbolito de Navidad en mi casa porque yo iba a pasar no sé donde. Y me dijo, de ninguna manera. Entró en la web, me compró un arbolito de Navidad y me llegó en un paquete. No me acuerdo si se lo pagué, voy a tener que arreglar con ella", contó el periodista.

"El arbolito lo tuve gracias a Blanca Rodríguez y eso la pinta tal como es".

La siguiente anécdota implica una silla de rueda y una "baja de presión".

"Hace años, cuando yo recién había empezado, ella tuvo una baja de presión. Nunca se enferma. Blanca se sentía mal. Vienen el Semm con una silla de ruedas. Yo estaba al lado, me voy a correr y me agarró el brazo fuerte y me dijo: ¡no dejes que me saquen en una silla de ruedas!".

"Eso la pinta como persona, su gallardía. Gracias Blanca", concluyó.