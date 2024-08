Mensajes de su familia, de Luis Suárez y el maestro Tabárez: el emotivo video para despedir a Blanca Rodríguez de Subrayado y Canal 10

El video de cierre abrió con imágenes de la periodista en sus primeros pasos al aire, acompañado de una canción de Laura Canoura : "Me van mejor las utopías que la certeza que aparento con la edad, no pierdo el tiempo ni el aliento tratando de esconder mi fragilidad".

Luis Suárez.jpg

"Hola, Blanca. Desde la distancia te quería mandar un gran abrazo y felicitarte por esa hermosa trayectoria que tuviste en el Canal 10, el canal uruguayo. Desearte muchísimo éxito en lo que venga de acá en adelante. Te mando un beso grande y felicitaciones por todo", se lo ve diciendo a Luis Suárez en un video grabado por él mismo especialmente para la ocasión.

El vínculo entre el futbolista y la periodista llevó a que en agosto de 2022, pocos días después de que se anunciara el regreso del jugador a Nacional, Rodríguez condujera un programa especial: Luis Suárez, el regreso, que se transmitió por Canal 10 y contó con una extensa entrevista, mano a mano, con el comunicador.

Allí, entre otras cosas, Suárez confesó que la campaña de los hinchas tricolores para lograr su regreso fue determinante en su decisión de volver. "Ya no le puedo fallar a la gente de Nacional. Mi deseo es volver a Nacional. Y digo: 'No puedo dar ese paso atrás'. (...) pensar en el cariño que me está dando la gente", contó entonces.

El "Maestro" Óscar Tabárez

Tabárez.jpg

"Blanca es una referente de nuestra cultura nacional. Como comunicadora, como docente, como periodista, como escritora. Todo apoyado en grandes dotes personales. La voy a extrañar, pero siempre la tendré aquí", dijo, por su parte, el exentrenador de la selección uruguaya, el "Maestro" Óscar Washington Tabárez.

Junto al mensaje del exseleccionador, en el video se mostraron imágenes de un mano a mano que la periodista mantuvo en Subrayado, en 2018, con el entonces director técnico de Uruguay. Tabárez fue cesado de la selección en noviembre de 2021, después de 15 años al frente de Uruguay y luego de pobres resultados en el Mundial de Rusia 2018.

María Fernanda Souza, la hija de Blanca Rodríguez

María Fernánda.jpg

"Todo indica que hoy es el último día que voy a buscar a mamá al canal, a Subrayado. Siempre hubo tiempo para hablar del día en la escuela, del liceo, de los deberes. Y creo que eso tiene que ver para su capacidad de distinguir lo importante de lo accesorio. Estoy muy agradecida del privilegio de ser testigo en primera fila de la vida de mi mamá y deja estos espacios ahora seguramente para abrir otras puertas y estoy esperando ese momento con ansias, con mucha ilusión. Para seguir acompañándonos en nuestras vidas. Te quiero mucho, nos vemos afuera", le dijo María Fernanda, la única hija mujer de Rodríguez, quien además es madre de Leandro y Federico.

Martín Lees, ex Canal 10

Uno de los que saludó a Rodríguez fue su excompañero de Subrayado y Canal 10, el periodista Martín Lees.

"Bueno blanqui, desde que aprendí hace muchos años que hay cosas en la vida que no se ven bien si no es del corazón, es el único lugar del que yo puedo hablar. Estás dejando aquí en Subrayado un ejemplo no sólo de tu profesionalismo, de tu trayectoria, sino sobre todo de tu liderazgo. De tu compañerismo, compromiso y valentía para estar siempre al frente de este grupo", dijo Lees en un video.

El periodista se despidió del noticiero en marzo de 2024 y en mayo se integró al equipo de asesores del candidato frenteamplista, Yamandú Orsi. En su despedida, Rodríguez lo despidió al aire con un tierno mensaje: "Te quiero mucho".

Rubén Rada.jpg

El músico Ruben Rada también fue uno de los artistas que saludó a la conductora. "Te puedo asegurar que te vamos a extrañar mucho. Por tu calidez y por tu forma de comunicar las cosas. Con esa sabiduría y con esa... Es increíble lo que has hecho tantos años. Te vamos a extrañar mucho. Te quiero mucho, te mando un beso grande", le dijo en el video.

El video completo de la despedida de Blanca Rodríguez de Subrayado

A continuación, el video completo emitido por Subrayado con el homenaje y despedida a Blanca Rodríguez.