Fuerte polémica al aire: Laura Canoura se enojó porque le preguntaron por los honorarios de Acá Estamos

Laura Canoura se sintió "vulnerada" por la pregunta del periodista Pablo Londinsky en el programa 12 PM (Azul FM) respecto a que se conociera cuál fue el costo para la Intendencia de Montevideo de traer al festival Acá estamos a Lali Espósito y Daniela Mercury.

La actuación de la argentina tuvo un costo de U$S 256.478 y la de la brasileña de U$S 62.387, según la comuna.

"¿Le molestó que trascendieran los honorarios del resto de las colegas? ¿Le hubiera molestado que trascendiera el suyo? ¿Cree que eso es un acuerdo entre partes que no debería ser divulgado, aún sea la Intendencia la organizadora?", preguntó el periodista.

"¿Y a vos qué te parece?", le replicó la cantante uruguaya, que junto a otras colegas suyas, se presentó en el escenario este domingo en Punta Carretas ante 50 mil personas.

"Creo que debe hacerse pública la remuneración de los artistas convocados para este festival", alegó Londinsky.

Canoura le preguntó por qué esto debería hacerse con artistas, pero no con "periodistas" o con "secretarios".

"¿Se refiere a los periodistas de TV Ciudad o a todos los periodistas?".

"A todos los periodistas. ¿Por qué los de TV Ciudad?", sostuvo la cantante.

Londinsky le contestó que su empleador "es un privado". "Ahí la diferencia, Canoura, que podemos encontrar a estos efectos", continuó.

"¿Qué tiene que ver? ¿A vos no te parece que es vulnerar el derecho a la privacidad de la gente? ¿Vos no crees que fue con mala intención que se hizo esta investigación?", respondió Canoura.

Para la compositora el debate alrededor de cuánto cobraron las artistas internacionales no fue para "generar una discusión" que a su criterio hay que dar sobre "qué es la cultura".

"¿El Estado debe o no debe invertir en cultura? ¿En qué medida? ¿Quiénes son los que deciden las políticas culturales? Vos sabés que está recomendado que se utilice el 1% del PIB en cultura y que nosotros somos uno de los país que está más lejos de esa cifra. Yo creo que si la intención hubiese sido la de generar una discusión, bienvenida sea", afirmó.

"Creo que es una discusión que nos la tenemos que dar como estado, entre otras muchas cosas. Pero no fue con esa intención. Fue una intención de ruptura, de destrucción. Eso es lo que pienso y siento. Entonces me siento vulnerada. Es como si yo tirara a la basura los recibos que acabo de pagar y viniera alguien a revisar la basura mía a ver qué pagué, en qué gasté, en la tarjeta, si gasté en el Free Shop, si fui a un Porno Shop", continuó Canoura en 12 PM.

La cantante se sintió "vulnerada" aunque no se conociera cuánto ganó ella por participar del festival. "No fue mi caso porque no se sabe, ni yo sé claramente lo que firmé de contrato, no me acuerdo, ya hace bastante tiempo de eso", aseguró.

"Siento que es un vulneración para dañar figuras políticas y los artistas no tenemos nada que ver con eso", concluyó.

Más tarde, cuando la cuenta de Twitter del programa radial compartió la nota con el título "Laura Canoura: “Me siento vulnerada”", la artista dijo que "tampoco fue con buena intención el título de la nota y hacia donde derivó". "Hablé de muchas cosas en esta entrevista", argumentó.

Me sentí vulnerada por la pregunta del periodista, que no venía a cuenta de nada. — Laura Canoura (@lauracanoura) March 21, 2023

"Me sentí vulnerada por la pregunta del periodista, que no venía a cuenta de nada", escribió en la red social.