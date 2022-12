La emoción de Blanca Rodríguez por la graduación de su hija en Reino Unido

"Gracias a la vida", escribió este jueves la periodista Blanca Rodríguez en su cuenta de Twitter al compartir una serie de fotos de la graduación de su hija María Fernanda Souza, excronista de Subrayado.

Souza es socióloga y en 2021 viajó a Reino Unido para completar una maestría en políticas ambientales en la Universidad de Edimburgo tras haber ganado una beca Chevening. Antes de dejar Montevideo, publicó el anuncio en sus redes sociales: "Otro capítulo de este camino de formación con el objetivo político de impactar positivamente en la vida del país y América Latina".

Este jueves la periodista y conductora del informativo central de Canal 10 compartió su alegría con sus seguidores: "Era casi ayer cuando me decía adiós con la manito perdiéndose en el Jardín de Infantes. Hoy celebro su graduación de la Maestría en la Universidad de Edimburgo con la mayor exigencia académica", escribió Rodríguez.

"En el medio el amor, el esfuerzo y las ganas de ser cada día mejor. Gracias a la vida", concluyó y publicó una serie de fotos, desde una imagen de su hija de niña hasta el momento de la graduación.

Souza compartió las palabras de su madre y agregó un agradecimiento especial: "Desde chiquita mamá me decía que tenía que estudiar porque “el mundo te espera”. Esa frase me trajo hasta acá. Compartir este logro con quien me rodeó de amor, libros y estímulos, es un sueño cumplido. Soy muy afortunada y muy consciente de ello. Gracias gracias gracias".