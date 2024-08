El gol de Luis Suárez y el festejo de Lionel Messi en el triunfo de Inter Miami en una noche mágica de Jordi Alba

Los primeros minutos fueron una sucesión de oportunidades para el Inter Miami, y la segunda en besar la red tampoco tardó demasiado en llegar. Fue en el 11, en este caso otro paraguayo, Diego Gómez, demostró que regresa en forma de los Juegos Olímpicos.

Jordi Alba Luis Suárez We've seen this before (via @MLS ) pic.twitter.com/DfkpdhHR4f

De nuevo Alba, encontrando delanteros, y en el pasillo central recibió y no se lo pensó el ex de Libertad, que desde la frontal fusiló con pierna derecha para ampliar la distancia en el luminoso.

Solo cuatro minutos después Toronto vio la luz. Se equivocó Chelo Weigandt y zancadilleó, ya sin opciones, a Derick Etienne dentro del área. Un penal claro que reenganchó al partido a Toronto, porque Insigne no perdonó y engañó por completo a Callender.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - AUGUST 8: Forward Luis Suarez #9 of Inter Miami reacts at the Inter Miami CF v Toronto FC: Round of 32 - Leagues Cup 2024 game at Chase Stadium on August 8, 2024 in Fort Lauderdale, Florida. Chris Arjoon/Getty Images/AFP Chris A

