La emotiva despedida al aire de Blanca Rodríguez de El Espectador: "He sido infinitamente feliz"

Wilmar Amaral tomó la palabra primero para representar al plantel del ciclo, y destacó: "no voy a hablar de la Blanca profesional porque ustedes ya la conocen, si destacar algunas cosas como la primera reunión que tuvimos hace seis años cuando se empezó a armar el programa, y desde el primer momento, cuando ella me contó su idea, me dijo 'quiero que estés en todos los contenidos, que tengas libertad absoluta', y en un medio en el que a veces el ego está presente, ese día me encontré con la periodista más importante del país mostrando su generosidad, compañerismo, y la capacidad que nos mostró a todos de crecer, porque acá todos crecimos, y de hacer lo que tenemos ganas".

"Blanca fue nuestra jefa sin necesidad de mostrar que era nuestra jefa, sin ostentar el poder. Jamás tuvimos un problema, una discusión. Blanca tiene un gran sentido del humor que disfrutamos todos los días. En lo personal fue un gran apoyo, en las buenas y en las malas mucho más. Me quedo con una gran amiga. Voy a cerrar diciendo algo que le dije hace muchos años, medio en broma, medio en serio. Yo venía de muchos años levantándome a las 4 de la mañana, y le dije, 'vos me cambiaste la vida', así que ahora se la digo de vuelta", agregó Amaral.

"No sé como seguimos", río Rodríguez, emocionada, luego del mensaje de su compañero.

El mensaje de despedida de Blanca Rodríguez en su último día en la radio

"Yo ya el martes hablé sobre mis compañeros, y la alta valoración que tengo de ellos. He sido infinitamente feliz en estos seis años haciendo este programa de radio, hacía muchísimos años que no hacía radio, y la había hecho de mañana, entonces para mi la radio era sinónimo de un sacrificio enorme. No quería saber nada", empezó contando Rodríguez en su despedida.

"Cuando me llamaron para sumarme a la radio, me llamaba El Piñe (Jorge Piñeyrúa, uno de los directores de Magnolio, el grupo al que pertenece El Espectador), y yo no lo atendía porque él en ese momento hacía un programa de preguntas y respuestas y su productora me había invitado, a lo que decía que no cada vez que lo hacían. Hasta que en un momento me llamó Iñaki Abadie, y ahí atendí porque me di cuenta que pasaba algo. Nos reunimos y les dije que no, hasta que me dijeron que era la hora que yo quisiera, con quien yo quisiera, el programa que yo quisiera. Realmente fue algo muy fundacional esa conversación en el momento de la refundación de El Espectador en 2019", relató Rodíguez.

"Hacer un periodístico radial hoy en día no es algo sencillo, porque hay una proliferación de plataformas en las que la gente se puede informar, hay muchos elementos distractores, entonces hacer un programa que quiera marcar donde la gente pueda informarse, formar opinión con fundamentos, ese ciudadano al que uno aspira llegar, exige muchísimo, encontrarlo, conocerlo y tenerlo cada tarde de acompañante", agregó la periodista. "Para eso se precisan periodistas confiables, y yo sabía que quería hacer, y con quien. Y a ellos los convoqué. Y estoy muy congratulada de este equipo que va a seguir creciendo y me hizo crecer a mí".

"Tener un micrófono adelante es un privilegio que tenemos pocos. Hay gente que tiene cosas para decir y no tiene donde. Y en este camino me he dado cuenta que los que tienen las cosas más interesantes para decir son los que no lo tienen adelante, a esos hay que ir a buscar, y eso fue lo que quisimos hacer. Traer a los que podían tener un aporte. Les agradezco a todos los entrevistados y columnistas de estos seis años. Solo gratitud. Son días que estoy muy abrumada, pero rescato el respeto, que para mi es un valor que en la escala está muy arriba, debe ser porque es algo que me inculcaron muy tempranamente. Sigan allí, sigan encontrándose con esta gente maravillosa. Gracias siempre y hasta siempre", concluyó.

El poema con el que Blanca Rodríguez se despidió de El Espectador

Antes de su saludo final, la conductora leyó uno de los poemas más célebres del español Francisco de Quevedo, Amor constante más allá de la muerte, cuyo texto completo es el siguiente:

Cerrar podrá mis ojos la postrera

sombra que me llevare el blanco día,

y podrá desatar esta alma mía

hora a su afán ansioso lisonjera;

mas no, de esotra parte, en la ribera,

dejará la memoria, en donde ardía:

nadar sabe mi llama la agua fría,

y perder el respeto a ley severa.

Alma a quien todo un dios prisión ha sido,

venas que humor a tanto fuego han dado,

medulas que han gloriosamente ardido,

su cuerpo dejará, no su cuidado;

serán ceniza, mas tendrá sentido;

polvo serán, mas polvo enamorado.

En la noche de este viernes será su último programa al frente de Subrayado, que a partir de la semana que viene pasará a estar conducido por Carolina García.