Blanca Rodríguez anunció su salida de El Espectador y dio pistas sobre su futuro: "Ya no será en los medios"

Rodríguez estaba al frente del programa Más temprano que tarde en Radio Espectador (810 AM) desde 2019. En aquel momento la emisora renovó su programación y tuvo como una de sus principales apuestas la llegada de la conductora, que desde 2006, cuando encabezó el ciclo Tiempo presente, no estaba en el dial.

Luego de un intercambio humorístico con Bello sobre el anuncio de Blanca Rodríguez en Canal 10, el desarrollo de la entrevista central y los contenidos del día, Blanca Rodríguez se dirigió a la audiencia.

Blanca Rodríguez: "Me voy con la tranquilidad de haber hecho lo que quería hacer, lo que creía correcto y no haber hecho nunca lo que no quise hacer"

Diez minutos antes del final del programa empezó a sonar Vuelve, de Sordomo, la canción que el vocalista Rodrigo Gómez le dedicó hace algunos años a la periodista.

"Quienes hayan visto Subrayado ayer están enterados o enteradas, y si no se enteran ahora. Esta es mi última semana de trabajo en medios y concretamente también en esta queridísima radio y este maravilloso programa que es Más temprano que tarde. El viernes me estaré despidiendo y cerrando una etapa que ha sido de mucha felicidad", dijo Rodríguez.

La conductora aclaró que su salida es una decisión propia que viene "madurando" desde hace tiempo y conversando tanto con las autoridades del canal como con la gerencia de la radio. "En ambos lados encontré pena por la partida pero mucha comprensión y mucho respeto por esta decisión", comentó.

"Dejo los medios pero no me jubilo. Siempre digo que trabajaré hasta que respire. Tampoco es una renuncia, no renuncio a nada, simplemente cierro una etapa y empiezo otra que ya no será en los medios", enfatizó.

"Por supuesto que me apena. He sido absolutamente feliz trabajando en estos dos medios haciendo lo que quiero. Y además siempre con mucho apoyo del público. Tomo esta decisión con una gran paz. Me voy con la tranquilidad de haber hecho lo que quería hacer, lo que creía correcto y no haber hecho nunca lo que no quise hacer", agregó la periodista.

Blanca Rodríguez le dedicó un profundo reconocimiento a cada uno de sus compañeros, productores, columnistas y todos los que aportan su labor a Más temprano que tarde.

"Más temprano que tarde nos vamos a seguir encontrando en miles de lugares", concluyó.